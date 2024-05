İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

A.A. 13 yaşındaydı. ilkokul 8. sınıfa gidiyor ve ailesiyle birlikte İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde yaşıyordu. A.A.'nın ağabeyi ise cinayet suçundan cezaevine girmişti. 2010 yılının Ekim ayında okuldan arkadaşı H.V., A.A.'yı evlerine davet etti. A.A. başlangıçta gitmek istemese de, H.V.'nin "Film izleriz, eğleniriz" ısrarı üzerine bu teklifi kabul etti.

TECAVÜZ ETMEYE KALKIŞIP KAYDA ALDILAR

Yanlarına H.V.'nin arkadaşı Tunahan Keskin'i de alarak eve geçtiler. İlk dehşet o evde yaşandı. H.V., A.A'ya tecavüz etmeye çalıştı. Tecavüz anları ise H.V.'nin yanında götürdüğü T.K. tarafından anbean kayda alındı. Korku dolu anlar yaşayan A.A. "Yeter bırak" diye bağırdı. H.V.'nin elinden kurtulan A.A. götürüldüğü evden kaçarak yaşadığı evine döndü. Aslında dehşetin en korkutucu tarafı bu olanlardan sonra başlayacaktı.

ORMANLIK ALANA GÖTÜRÜP TECAVÜZ ETTİ

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; A.A. okuldan çıktığı sırada daha önceden tanışıklığı olan O.K. isimli kişiyle karşılaştı. O.K., "Hasret ile ne yaptınız? Benim elimde videonuz var. H.V. herkese anlatacakmış. Ailene söyleyecek. Ailen de seni öldürür. Bunu durduracak tek kişi benim. Ancak bir şartım var. Bunu yaparsan olacakları engellerim" diyerek çocuğu Sultanbeyli'deki ormanlık bir alana götürdü. Bir süre sonra O.K.'nın arkadaşı R.Ö. geldi ve burada A.A. ikisi tarafından cinsel saldırıya uğradı. A.A. yaşadıklarını kimseye anlatamadı.

MUHTARIN OĞLU DA TECAVÜZ EDENLER ARASINDA

Son olaydan bir hafta sonra bu kez yanına M.E. isimli genç geldi. M.E., "Videolarını izledim. Oğuz ile de beraber olmuşsun. Benimle de birlikte olman lazım. Yoksa o videoyu ailenin kapısının önüne koyarım" dedi. M.E. yanına iki arkadaşını daha aldı. A.A. iki gün boyunca bu kişilerin tecavüzüne uğradı. Tecavüz edenlerden biri ise mahalle muhtarının oğluydu.

ARKADAŞININ AĞABEYİ TARAFINDAN TECAVÜZE UĞRADI

Her okula gidişi kabus haline gelen A.A.'nın yaşadıkları bitmedi. Bir okul çıkışına sınıf arkadaşının ağabeyi olan B.B. geldi. Aynı tehditlere maruz kalan A.A., B.B.'nin de tecavüzüne uğradı.

SANAYİYE GÖTÜRDÜLER

A.A. için karanlık günler bitmiyordu. 1 yıldır tanıdığı ve tanımadığı birçok kişinin tecavüzüne maruz kalıyordu. Bir gün yolda yürürken önü bir araba tarafından kesildi. Araçtan F.A. isimli kişi çıktı. A.A.'yı zorla araca bindirdi. Sultanbeyli'deki sanayiye götürdü. Arkadaşlarıyla beraber tecavüz etti.

LİSEYE BAŞLAYINCA DA KURTULAMADI

A.A. liseye başlamıştı. Her şeyin bittiğini düşünüyordu. Ancak hiç tanımadığı kişiler yanına gelerek söz konusu videoyu bildiklerini söyleyerek tehdit ettiler. A.A. bu kez Sultanbeyli Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nin bir sınıfında 5 ayrı kişi tarafından tecavüze uğradı.

"AĞLAMA BEN BİR ŞEY YAPMAYACAĞIM"

A.A. bağıra bağıra ağladı. Hasan isimli genç sınıfa girdi. "Ağlama ben bir şey yapmayacağım" diyerek A.A.'yı lavaboya götürdü. A.A.'nın elini yüzünü yıkadı ve okul bahçesine çıkardı.

YAŞADIKLARINA DAHA FAZLA DAYANAMADI

A.A. artık dayanamayacak haldeydi. Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğü'ne giderek yaşadıklarını anlattı. İfadesinde, "Çok ağladım. Karnımın ağırdığını söyledim. Beni dinlemediler. Video olayını cezaevindeki abime söyleyeceklerini belirttiler. 'Abin cezaevinden kaçar seni de keser' dediler. 'Ailen seni öldürecek' dediler. Çok yalvardım. Kimse dinlemedi" dedi.

DOSYA SİL BAŞTAN GÖRÜLÜYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 15 kişi hakkında "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan dava açıldı. Yargılama İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 2 sanık beraat ederken, diğer sanıklara çeşitli oranlarda hapis cezası verildi. Ancak İstinaf mahkemesi dosyayı esastan bozdu. Sanıklar yeniden yargılanıyor.