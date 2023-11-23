Sivil toplum kuruluşlarından Gazze için hayır çarşısı

İSTANBUL - İstanbul Sultanbeyli'de sivil toplum kuruluşları tarafından Gazze yararına hayır çarşısı düzenlendi.

Kastamonulular Derneği (Kas-Der) ve sivil toplum kuruluşları tarafından Kent Meydanında düzenlenen hayır çarşısı, 21-22-23 Kasım tarihleri arasında açık olacak. Hayır çarşısının açılışına Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Lafçı, AK Parti İlçe Başkanı Ali Tombaş, Kas-Der Genel Başkanı Remzi Şen, Genel Başkan Yardımcıları Orçun Şekercioğlu ve Mehmet Çamur, Kas-Der Sultanbeyli Şube Başkanı Kenan Demirbaş, yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Kenan Demirbaş, "Yaşanan insani krizi hafifletmek ve sivil halka yardım için şimdi dayanışma zamanı" diyerek, Sultanbeyli halkından etkinliğe destek istedi.