Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğü'nden Kan Bağışı Kampanyasına Destek

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler de katıldı. Polisler, gruplar halinde kan bağışında bulundu.

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler de katıldı. Polisler, gruplar halinde kan bağışında bulundu.

Sultanbeyli Kaymakamlığı, ilçe genelinde Kızılay kan bağışı kampanyası başlattı. Bu çerçevede ilçenin bazı noktalarında kan bağışı çadırı ve tırlar kuruldu. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde kurulan Kızılay tırında da kan bağışı alınıyor. Polis ekipleri, gruplar halinde kan bağışı tırında kan verdi. Kan verenler arasında emniyet müdürü yardımcıları, komiserler ve polis memurları yer aldı.

Öte yandan, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin de kampanyaya destek için kan verdi. Şahin, "Sağlıklı zamanlarımızda kan vermeliyiz ki ihtiyacımız olduğunda da kan bulabilelim" dedi. Kampanyaya kurum müdürlerinden meslek odalarına kadar kamu kurum ve kuruluşlarının dışında vatandaşlar da büyük destek veriyor. - İSTANBUL