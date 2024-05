İstanbul'un göbeğinde istismar kuyruğu! 8. Sınıf öğrencisinin yaşadığı tecavüz olayı ne? Suçlular tutuklandı mı?

Olay, İstanbul Sultanbeyli'de meydana geldi. 13 yaşında A. A. 8. Sınıfa gittiği sırada arkadaşlarının evine davet edilmişti. Davet edildiği evde tacize uğrayan A.A., o olay sonrasında da istismarlardan kurtulamadı. 8. Sınıf öğrencisinin yaşadığı tecavüz olayı ne? Suçlular tutuklandı mı? Seyhan Avşar'ın yaptığı haberlere gündeme gelen olay sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

NE OLDU?

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; A.A. okuldan çıktığı sırada daha önceden tanışıklığı olan O.K. isimli kişiyle karşılaştı. O.K., "Hasret ile ne yaptınız? Benim elimde videonuz var. H.V. herkese anlatacakmış. Ailene söyleyecek. Ailen de seni öldürür. Bunu durduracak tek kişi benim. Ancak bir şartım var. Bunu yaparsan olacakları engellerim" diyerek çocuğu Sultanbeyli'deki ormanlık bir alana götürdü. Bir süre sonra O.K.'nın arkadaşı R.Ö. geldi ve burada A.A. ikisi tarafından cinsel saldırıya uğradı. A.A. yaşadıklarını kimseye anlatamadı.

Son olaydan bir hafta sonra bu kez yanına M.E. isimli genç geldi. M.E., "Videolarını izledim. Oğuz ile de beraber olmuşsun. Benimle de birlikte olman lazım. Yoksa o videoyu ailenin kapısının önüne koyarım" dedi. M.E. yanına iki arkadaşını daha aldı. A.A. iki gün boyunca bu kişilerin tecavüzüne uğradı. Tecavüz edenlerden biri ise mahalle muhtarının oğluydu.

A.A. için karanlık günler bitmiyordu. 1 yıldır tanıdığı ve tanımadığı birçok kişinin tecavüzüne maruz kalıyordu. Bir gün yolda yürürken önü bir araba tarafından kesildi. Araçtan F.A. isimli kişi çıktı. A.A.'yı zorla araca bindirdi. Sultanbeyli'deki sanayiye götürdü. Arkadaşlarıyla beraber tecavüz etti.

SUÇLULAR TUTUKLANDI MI?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 15 kişi hakkında "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan dava açıldı. Yargılama İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 2 sanık beraat ederken, diğer sanıklara çeşitli oranlarda hapis cezası verildi. Ancak İstinaf mahkemesi dosyayı esastan bozdu. Sanıklar yeniden yargılanıyor.