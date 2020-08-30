30 Ağustos Zafer Bayramı Azerbaycan'da kutlandı Türkiye Bakü Büyükelçiliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.

Türkiye Bakü Büyükelçiliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türkiye Büyükelçiliği'nin bahçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine Türkiye'nin Bakü Büyükelçi Erkan Özoral, Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Türk iş adamları, müşavirler ve Büyükelçilik personeli katıldı.

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde kısıtlı sayıda kişinin katıldığı törende şehitlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Büyükelçi Erkan Özoral, "Büyük zaferin yıl dönümü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı bütün milletimize kutlu olsun. 30 Ağustos Türk milletinin tarih boyunca elde ettiği en büyük zaferlerden biri ve Türk'ün Anadolu'dan atılmasının mümkün olmadığını buranın Türk milletinin ebedi yurdu, olduğu ebedi vatanı olduğunu bütün dünyaya ilan etmiş olan Atatürk'ün önderliğinde kazandığımız en büyük zaferlerimizden biri. Bugün de devletimiz, milletimiz yine aynı şekilde o zamanlar karşı karşıya olduğumuz düşmanlarla uğraşıyoruz, iç düşmanlarımız var, dış düşmanlarımız var, Türkiye'nin her tarafı bir ateş çemberinde. 30 Ağustos, Türk milletinin bu ateş çemberinde yarıp düşmanlarına asla fırsat vermeyeceğinin en büyük kanıtı. Herkesin bundan ders çıkarması gerekir diyorum. Bu büyük bayramımız bir kere daha milletimize kutlu olsun. Bugün Atamızı, bize bu günü armağan eden şehitlerimizi bir kere daha saygıyla andık" diye konuştu. - BAKÜ

Kaynak: İHA