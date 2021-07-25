24 Temmuz 2021 Haberleri
24 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- Şile'de pazar günü boyunca denize girmek yasaklandı
- Eski kız arkadaşının yüzüne kezzap attığı talihsiz adam, evinde ölü bulundu
- A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı'nın 'At hırsızları' sözlerine Başakşehir'den sert tepki: Kendisine iade ediyoruz
- Fırat Kalkanı Bölgesi'nde TSK birliğine terör saldırısı: 2 şehit, 2 yaralı
- Alanya'da barlar sokağına maske zorunluluğu getirildi
- Artan vakalara dikkat çeken Bakan Koca: 1 hafta önceki temaslara dayanıyor
- Karganın ötüşünü duyan mahalle muhtarı hemen telefona sarıldı: 'Allah, Allah' diye zikrediyordu
- Karaman'da komşular arasında çıkan kavgada kan döküldü: 1 ölü, 6 yaralı
- Elektrik hatlarındaki arıza İspanya'nın yarısını karanlıkta bıraktı
- Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun maliyetini açıkladı! Serbest kalma bedeli dikkat çekici
- İstediği parayı vermeyen babasını, annesini ve ağabeyini tabancayla vurdu
- Sanatçı Turgay Yıldız korona aşısı yüzünden mi öldü? Ailesi iddialara yanıt verdi
- Seni Sevmeyen Ölsün şarkısıyla bilinen Tüdanya, gırtlak kanserine yakalanınca sesini kaybetti
- Kuşadası'nda büyük rezalet! Patlayan lağım denize girenlerin üzerine aktı
- Sokak röportajında gaziye söylenen sözler sosyal medyada tepki topladı
- Kaynana Semra ile yaşadığı kavgalarla tanınan Sinem Umaş, şimdi de Tarık Mengüç'le tartışmaya girdi
- İngiltere'de yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi
- Denize düşen kişi teknenin pervanesine çarparak hayatını kaybetti
- Rumen orta saha Alexandru Cicaldau resmen Galatasaray'da
- Canlı yayında skandal sözler! Trabzon'un bir köyü için 'At hırsızları' diyen A Spor yorumcusu tepki çekti
- Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 58 kişi vefat etti, 12 bin 381 yeni vaka tespit edildi
- Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu
- Kıyma çekmek isterken akıma kapılıp öldü
- İzmarit yangını 18 dönümlük araziyi küle çevirdi
- Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
- Bülent Ersoy'a kalça dansı yapan Selin Ciğerci, ortalığı yıkıp geçti
- Örümcek adam kostümü giyen şahıs süpermarketteki müşterilere saldırdı
- Korkulan oldu! Asya Kaplan Sivrisineği İstanbul'dan sonra 13 ilde daha görüldü
- Bahçeli'den Lozan tartışmalarına tepki: Anlaşmayı tanımak kavramak ve ruhunu özümsemek lazım
- Dünyaca ünlü üzümleri korumak için 4 bin salkımı çöp poşetleriyle kapladı
- Kafa karıştıran fotoğraf! Beşiktaş'la anlaştığı konuşulan Ghezzal, Leicester'da maça çıktı
- Türkiye aşığı ünlü oyuncu Mike Mitchell, Fethiye'de teknede ölü bulundu
- Sel ve fırtınanın vurduğu Soçi'de çıkan hortum kameralara yansıdı
- Mehmet Topal: Josef kardeşim ve bana algı operasyonu yapıldı
- 3 çocuğunu kurtarmak için suya giren baba boğularak can verdi
- Patron çıldırdı! Aslan, Brezilyalı yıldız Hernani ile imza aşamasına geldi
- İstanbul Eyüpsultan metrosunda klima patlaması! Seferler aksadı
- Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldü! Kaptansız kalıp daireler çizen bot karaya vurdu
- Lozan Antlaşması'nın 98. yıl dönümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj: Mücadelemiz uluslararası alanda tasdik edildi
- CHP'li İslam'ın 'Makedonyalı Lütfü' paylaşımı İYİ Parti'de rahatsızlık yarattı