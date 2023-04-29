Fenerbahçe üyesinden skandal sözler: TFF'den adalet beklemek, Bülent Ersoy'dan çocuk beklemek gibidir
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Fenerbahçe Divan Üyesi Aziz Aybek, söz aldığı Yüksek Divan Kurulu toplantısında "Türkiye Futbol Federasyonu'ndan adalet beklemek Bülent Ersoy'dan çocuk beklemek gibidir" dedi.
Fenerbahçe Kulübü, Sivasspor maçı öncesinde Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı, TFF ve MHK hakkında sert açıklamalar yaptı. Söz alan üyeleden Aziz Aybek, kürsüde verdiği örnekle duyanları hayrete düşürdü.
"ATAMAYLA GELDİ"
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin atamayla göreve geldiğini söyleyen Aybek, "Atamayla gelenler ne yapar? Verilen direktifi uygular. Son dönemde hakem hatalarına baktığımızda bunlar önümüze net şekilde çıkıyor" dedi.
SKANDAL BÜLENT ERSOY BENZETMESİ
TFF'nin adalet getiremeyeceğini söyleyen Aybek, Bülent Ersoy örneğiyle salonu buz kestirdi. Aybek, "Federasyon gitmiş. Buradan adalet beklemeyelim. Buradan adalet beklemek, Bülent Ersoy'dan çocuk beklemek gibidir" dedi.