Bülent Ersoy... SAHNEDE GÖĞÜS FRİKİĞİ!

Bu yıl 91. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamındaki Çim Konserleri'nde bu akşam Bülent Ersoy sahne aldı.

Sahnede göğüsleri açıldı

Şarkı söylediği ve oynadığı esnada bir anda elbisesinin azizliğine uğrayan Ersoy'un göğüsleri açıldı.

Bülent Ersoy'un şaşkınlığı yüzüne yansırken imdadına yardımcıları yetişti.

Bülent Ersoy, elbisine yapılan müdahale sonrasında konserine devam etti.

Konserine "Bir Ben Bir Allah Biliyor" şarkısıyla konserine başlayan Ersoy'a, alanı doludan binlerce müziksever eşlik etti.

İlk şarkısının ardından konseri dinlemeye gelenlere hitap eden Ersoy, "Helal mi? Helal. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz.

İzmir'i pek severim. İzmir çok müstesna bir kent. Kimsenin kimseye nedir, ne değildir, nasıl olmalıdır, acaba böyle olmayaydı…

Duyguları düşünceleri olmayan, hayatı herkesin kendi rahat ettiği doğrultuda yaşadığı ve bu yaşamdan da rahatsız olmayan mantalitede bir şehirdir İzmir.

Ne güzeldir ki İzmir'deyiz" diye konuştu.

ALKIŞ YAĞMURU

İzmirlileri nostaljik bir yolculuğa çıkaran Bülent Ersoy büyük beğeni topladı.

Dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan müziğin güçlü sesi, performansıyla göz doldurdu.

Yoğun ilgi ile karşılaşan sanatçı dinleyiciler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

2 saate yakın bir süre sahnede kalan Ersoy, İzmirli müzikseverlere ilgileri nedeniyle teşekkür etti.