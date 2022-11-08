Bülent Ersoy ezan okuduğu film

90'lı yılların sonuna doğru iftar saatinde ünlü sanatçılar ekranlarda ezan okurdu. Kimisi bizleri pek şaşırtmazken kimisi de ekrana kitlenmemizi sağlardı. Bunun dışında oynadıkları filmlerde ve gerçek hayatta ezan okuyan ünlülerimiz var. Peki, ünlü şarkıcı Bülent ersuyun ezan okuduğu filim adı ne ,konusu ne? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Bir döneme damgasını vurummuş usta sanatçı Bülent Ersoy'un ezan okuduğu filim gündeme oldu vatandaşlar 1980 yapımlı Beddua isimli filimin konusunu ve oyuncu kadrosunu araştırıyor .Peki, Bülent Ersoy Kimdir, hangi filimdeezan okudu filimin konusu nedir, Filimin yönetmeni kim? Detaylar haberimizde...

BÜLENT ERSOY HANGİ FİLİMDE EZAN OKUDU?

1980 yapımı Beddua isimli filmde bir konservatuvar öğrencisini canlandıran Bülent Ersoy filmde ezan okumuştu. Senaryoda mahallenin imamının ani rahatsızlığı ve ezan saatinin gelmesi sebebiyle ezan okuyan sanatçı, oldukça iyi tepkiler almıştı.

BEDDUA FİLİMİNİN KONUSU NEDİR?

Filmde, genç bir ses sanatçısının başarı hikâyesi anlatılır. Bülent taşrada küçük bir beldede yaşamaktadır. Bülent'in babası işlerini oğluna devretmek istemektedir. Ancak Bülent, babasından gizli musiki dersleri almaktadır. Babası durumu öğrenince Bülent'i evlatlıktan reddeder. Bunun üzerine Bülent, İstanbul'a gelir ve bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başlar. Bülent bir süre sonra fabrika sahibi Ertuğrul'un kızı Perihan'a âşık olur. Perihan'ın onun duygularıyla alay etmesi üzerine fabrikadaki işinden ayrılır. Ancak bu olay, Bülent'in müzik kariyerinin başlangıcı olur. Yıllar sonra Bülent ve Perihan çok farklı bir konumda yine karşılaşacaklardır.

BÜLENT ERSOY KİMDİR?

Tam adı Bülent Erkoç'tur. Bülent Ersoy, 9 Haziran 1952 tarihinde dünyaya geldi. Özel müzik dersleri alarak sanat hayatına başladı.

Eğitimleri süresince birçok ustadan dersler aldı. Gazinolarda sahne yaşamına ilk adımını atan Bülent Ersoy, Sunar Konser Bürosu-Fikret Torun tarafından düzenlenen ses yarışmasına katılmış ve birinci olarak 1000 TL para ödülü almıştır.

14 Nisan 1981'de Londra'da cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdi. Bundan öncesinde 12 Eylül darbesi sonrası sahne yasağı bulunan Bülent Ersoy, Danıştay tarafından gazinolarda ancak erkek kıyafeti ile sahneye çıkabileceği kararı aldı. Pembe nüfus kağıdını alması ise yıllar sonra Türkiye'nin cinsiyet değiştirmeye izin veren kanunu ile oldu.