Barbie Bülent Ersoy Tepeden Tırnağa Pembelere Büründü

Sahne kıyafetleri ve ağır makyajlarıyla her daim adından söz ettiren Bülent Ersoy, dün akşamki konserine peruğundan tırnaklarına kadar pembeye bürünerek çıktı. Barbie kolyesi de takan Diva, sahnede peş peşe sevilen şarkılarını söyledi. Bülent Ersoy'un bu hali, kısa sürede her yerde paylaşılarak sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan geçtiğimiz günlerde 2021 yılında giydiği pembe kıyafetli bir fotoğrafını paylaşan Ersoy, Barbie akımını kendisinin başlattığını söyleyerek; 'Her zamanki gibi modanın önünde ve modanın öncüsüyüm. 2021 ve Barbie akımını ilk uygulayan bendenizim' demişti.