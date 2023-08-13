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Barbie Bülent Ersoy Tepeden Tırnağa Pembelere Büründü

Magazin Haberleri

Sahne kıyafetleri ve ağır makyajlarıyla her daim adından söz ettiren Bülent Ersoy, dün akşamki konserine peruğundan tırnaklarına kadar pembeye bürünerek çıktı. Barbie kolyesi de takan Diva, sahnede peş peşe sevilen şarkılarını söyledi. Bülent Ersoy'un bu hali, kısa sürede her yerde paylaşılarak sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan geçtiğimiz günlerde 2021 yılında giydiği pembe kıyafetli bir fotoğrafını paylaşan Ersoy, Barbie akımını kendisinin başlattığını söyleyerek; 'Her zamanki gibi modanın önünde ve modanın öncüsüyüm. 2021 ve Barbie akımını ilk uygulayan bendenizim' demişti.

Sahne kıyafetleri ve ağır makyajlarıyla her daim adından söz ettiren Bülent Ersoy, dün akşamki konserine peruğundan tırnaklarına kadar pembeye bürünerek çıktı.

Barbie Bülent Ersoy Tepeden tırnağa pembelere büründü

Barbie kolyesi de takan Diva, sahnede peş peşe sevilen şarkılarını söyledi.

Bülent Ersoy'un bu hali, kısa sürede her yerde paylaşılarak sosyal medyada gündem oldu.

Barbie Bülent Ersoy Tepeden tırnağa pembelere büründü

"BARBİE AKIMINI İLK UYGULAYAN BENİM"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde 2021 yılında giydiği pembe kıyafetli bir fotoğrafını paylaşan Ersoy, Barbie akımını kendisinin başlattığını söyleyerek; "Her zamanki gibi modanın önünde ve modanın öncüsüyüm. 2021 ve Barbie akımını ilk uygulayan bendenizim" demişti.

Barbie Bülent Ersoy Tepeden tırnağa pembelere büründü

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Bülent Ersoy Magazin Haberler

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