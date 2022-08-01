Bülent Ersoy...MENAJERİ HALUK ŞENTÜRK'E VE HADİSE'YE SON İKAZ!

Mutlu yanak yanağa çekilen selfide Haluk Şentürk sanatçısına emojiler gönderirken Hadise'de menajerine "Canım" diye hitap ediyor.

Muhteşem yorumlar alan paylaşım beğeni üzerine beğeni alıyor. Haluk Şentürk ve Hadise paylaşımı beğeni alırken aynı menajeri paylaşan Bülent Ersoy adeta racon bir yorum yazıyor.

Bülent Ersoy menajerine;

Haluk Şimdi Bir Resim Geldi Telefonuma...

Bana İnatmı Koydunuz O Resmi ...

Hadise Hanımla Yanak Yanağa Poz Vermişsiniz ...Bu Hadise Hanımda Aslında İyi Bir Kızdır ... Gerçekten Çok Sevdiğim İyi Bir Çocuktur Ama Bu Kadar Ziyadesiyle Sana Yaklaşmasından Sonra Kendisine Olan iyi Niyetli Sevecen Yaklaşımlarım Ve İyi Niyeti Fikirlerim Her An Pozisyonumun An İtibariyle Değişmesine Sebeb Olabilir Kendisini Düşmanım İlan Edebilirim !!!

Bundan Sonraki İlk Görüşmenizde Aranızda

En Az 1,5 metre Mesafe İle Oturmanızı Bir Birinize Hiç Dokunmamanızı Her İkinizin de Sağlık Ve Selameti Adına Bilgilerinize Sunuyor En Halisane Duygularımla İlk Ve Son Kez SİZLERİ İKAZ EDİYORUM !!!

( BÜLENT ERSOY )

Bu eğlenceli paylaşıma binlerce yorum gelirken Hadise, Bülent Ersoy'un yorumunun altına " Divam, sizin düşmanlığınız bile bir ödül. Ama mesajınız alınmıştır?? Bir dahaki buluşmamızda yanımızda sizin olmanızı çok isterim ?? paylaşımını yaptı.