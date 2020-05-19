2020 yılı yaş çay sezonu başladı
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2020 yılı yaş çay sezonu başladı

Bugün itibariyle açılan 2020 yılı çay sezonu için üreticiler çay bahçelerine girmeye başladı.

2020 yılı yaş çay sezonu başladı
19.05.2020 12:30 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:30

Bugün itibariyle açılan 2020 yılı çay sezonu için üreticiler çay bahçelerine girmeye başladı.

Çaylıklara giren üreticiler Ramazan Bayramı arefesinden başlayarak bayramın son gününe kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağından önce hızlı bir şekilde çaylarını toplamaya başlarken, sokağa çıkma yasağı esnasında çayın kalitesini kaybedeceğinden endişelenen çay üreticisi, yasağın çay tarımında uygulanmaması gerektiğini savundu.

ÇAYKUR'un çay sezonunu açmakta geç kaldığını dile getiren çay üreticisi İhsan Bal, 4 günlük sokağa çıkma yasağının da çayın kartlaşmasına sebep olacağını ifade etti. Bal "Herkese hayırlı uğurlu olsun. Randevu sistemi var herkes saatinde gelip çayını satacak. Çok güzel bir uygulama oldu. Vatandaş uyar mı biliyorum ama herkesin uyması gerekiyor. Çay geçiyor aslında ÇAYKUR'un en az bir hafta önce açması gerekiyordu. Eğer havalar iyi giderse çay aşırı derecede geçer. Pazartesi günü çay toplanması lazım. 4 gün sokağa çıkma yasağında çay toplanmasa çay kartlaşır. ÇAYKUR haddinden fazla geç kaldı. Bir hafta önce açılmalıydı. Aşırı derecede sıcak var çay suyunu almış. 4 gün sonra çayın suyu geçecek sonra ÇAYKUR zarar edecek 4 gün sonra çıkacak çay daha değişecek. Ondan çıkan çay çöp olacak" dedi.

Ramazan Bayramı arefesinden başlayarak 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağının üreticiye uygulanmaması gerektiğini ve eğer uygulanırsa 1 ton çayda 150 kilogramlık zarar edeceklerini dile getiren bir başka çay üreticisi Mehmet Özdemir ise "Çay hasadı şuanda başladı. Çayımız gelmiş şuanda toplamaya devam ediyoruz. Çay şuanda tamamen toplanmaklık oldu. Sokağa çıkma yasağı uygulanacak bu da çayın geçmesine neden olacak. ÇAYKUR'un yeni bir karar alması gerekiyor. Tarıma sokağa çıkma yasağının olmaması gerekiyor. Çünkü tarım bu geçiyor. Sonra ÇAYKUR'da diyecek ki bu çay karardı almıyorum. Tonunda 100-150 kilo zarar eder. Randevu sistemi iyi oldu. Alım yerine yığılma olmayacak. Hastalık döneminde çok iyi bir uygulama olacak. Kotanın yüksek olması çok güzel. Kotamız az olduğunda özel sektöre çay veriyorduk şimdi güzel oldu. 4 gün sokağa çıkma yasağı çayı çok etkileyecek. ÇAYKUR kalite diyor. Kaliteli çay yapması için çayı zamanında olması gerekiyor. Çay hastalıktan dolayı zaten geç kaldı şimdi sokağa çıkma yasağı gelirse daha da geç kalacak. Ürün burada zamanı geçmeye başladı, kartlaştı. Önün için geç kalındı Kemalpaşa bizden 15 gün erken başlıyor. Düşünün oranın çayı ne oldu" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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