16 Kasım 2017 Haberleri
16 Kasım 2017 Manşet Haberleri.
- Canlı Yayında İlginç İddia: Rıza Sarraf'a Cezaevinde Suikast Girişimi Düzenlendi
- ABD, Trump'ın Konuşma Esnasında Verdiği Su Molasını Konuşuyor
- ABD, 2015 Yılına Kadar Türkiye'de Pek Çok İsmi Gizlice Dinlemiş
- DEAŞ'lıların Tahliyesi İçin 'Esef Verici' Diyen Türkiye'ye ABD'den Garip Cevap
- 10 Metre Yükseklikten D-100 Karayoluna Uçtu, Sürücü Araçta Can Verdi
- Engelliler İçin ÖTV Muafiyeti, Bedeli 200 Bin Lirayı Aşmayan Araçlar İçin Uygulanacak!
- MHP Anamur Teşkilatında Toplu İstifa!
- Galatasaraylı Maicon: Bir Gün Burada Oynayabileceğimi Söylemiştim
- THY, Kabin Memuru Alacak! Genel Müdür Bilal Ekşi, Sosyal Medyadan Duyurdu
- Kontrolden Çıkıp Ters Yöne Giren Kamyonet Faciaya Neden Oldu: 2 Ölü, 4 Yaralı
- Real Madrid'de Ronaldo - Ramos Savaşı!
- İstanbul'da Vahşice Öldürülen Suriyeli Çocuğun Kemikleri 69 Gün Sonra Bulundu
- Rıza Sarraf, ABD'de Yapılan Kritik Duruşmaya Katılmadı
- Roger Federer, Yarı Finalde
- Ambulans Talepleri Reddedilince Yatalak Annelerini Sedye ile Eve Götürdüler!
- Oktay Derelioğlu: Sözleşmemi Feshettiler
- Siemens, 7 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak!
- Evlenme Teklifini Reddeden Sınıf Arkadaşını Yakarak Öldürdü, Annesini Ağır Yaraladı
- Motosiklet Şovmeni 'Tek Teker Arif' ile Kız Arkadaşı Kazada Öldü!
- Yangında Oğlunu Kurtaramadığı İçin Kendini Affedemeyen Anne İntihar Etti
- Kan Davalı Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
- Edirnekapı Metrobüs Durağı Yanında 4 Araç Birbirine Girdi: 5 Yaralı, Trafik Felç!
- Mecidiyeköy'de Şüpheli Çanta Patlatıldı, Herkes Rahat Nefes Aldı
- İETT Genel Müdürü Açıkladı: Metrobüs Hattı Silivri'ye Kadar Uzatılıyor
- Fatih Portakal, Reytinglerde Diriliş Ertuğrul'un Tahtını Sallıyor
- 36 Yıl Sonra Dünya Kupası'na Giden Peru'da Resmi Tatil
- Çavuşoğlu: ABD'ye İki Kez Nota Verdik, İlkine Cevap Gelmedi
- Hülya Avşar, Konuk Ettiği Eser Yenenler'i Kulisten Sürükleyerek Çıkardı
- Lebron James ile Tartışan FETÖ'cü Enes Kanter'e Tepkiler Büyüyor
- Fenerbahçeli Valbuena ve Isla, Demir Grup Sivasspor Maçında Yok
- Polis, Aracın İçinde İlişkiye Girerken Yakaladığı Kadına Tecavüz Etti
- Enkaz Altında Yürek Yakan Manzara! Ölen Annenin Kollarındaki Bebek Sağ Çıkarıldı
- Trabzonsporlu Jose Sosa mide spazmı geçirdi
- Okula Giden Kız Çocuklarını Taciz Eden Bisikletli Sapık Tutuklandı!
- İstiklal Caddesi'nde Tramvay Yolu Yeşillendi, Vatandaş Ne Olduğunu Anlamadı!
- 14 Yaşındaki Çocuktan Hamile Kalan 30 Yaşındaki Kadın Tutuklandı
- HDP'li Ayşe Acar Başaran Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı
- Neymar ağlayarak yalvardı: Beni PSG'ye Satmayın
- Öğrencisi ile İlişkisi Olduğu Ortaya Çıkan 23 Yaşındaki Öğretmen Tutuklandı
- Bursa'nın Yeni Başkanı'nın İlk İcraatı! Suya ve Toplu Taşımaya Yüzde 10 İndirim Geliyor