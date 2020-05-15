14 Mayıs 2020 Haberleri
14 Mayıs 2020 Manşet Haberleri.
15.05.2020 00:18 | Son Güncelleme: 15.05.2020 00:18
- Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı
- Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
- Koranavirüs şüphelisi çarşafları bağlayıp hastaneden kaçmaya çalıştı
- Koronavirüs uyarılarını dinlemeyen vatandaşlar, iftar sonrası Bakırköy Sahili'ne akın etti
- Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
- Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor
- Türkiye'den Rumların 'insani yardım taşıyan uçağa izin verilmedi' iddiasına yanıt
- Kalp masajıyla hayata döndürülen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
- Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı
- Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var
- Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz
- Trump'tan umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olabilir
- ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
- Arsenal'in eski futbolcusu Nicklas Bendtner kumarda 50 milyon TL kaybetti
- Eski AK Partili vekil Metin Külünk, Marmaray'ı İBB yönetiyor sanıp isyan etti
- Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu
- Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi
- Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e 'Aracı' eleştirisi: Siyasette saklı kalması gerekenler vardır
- Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
- Türkiye AVM tutkusundan vazgeçemiyor: 3 günde 3 milyon 400 bin kişi AVM'leri ziyaret etti
- Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi
- Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız
- Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı
- Trump'tan kritik Türkiye sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
- Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı
- Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi
- Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
- Tekirdağ'a tarla yollarından gitmek isteyen sürücüler yakalandı
- Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz
- Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla koronavirüs öldüren robot geliştirildi
- 4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı
- İstanbul'da 109 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim
- Dünya Sağlık Örgütü'nden 200 milyon kişi için uyarı: Koronavirüs gıda krizini daha da kötüleştiriyor
- Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak
- Kırıkkale'de kontrolden çıkan yolcu minibüsü ağaca çarparak devrildi: 7 kişi yaralandı
- Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir
- Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı
- Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım
- Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti