12 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 12 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu?
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12 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 12 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu?

12 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 12 Temmuz Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 12 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu.

12 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 12 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu?
12.07.2020 21:44 | Son Güncelleme: 12.07.2020 22:35

12 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 12 Temmuz Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 12 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 12 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu.

12 Temmuz Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 45.232 test yapıldığı ve 1.012 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 19 kişi hayatını kaybetti ve 1.298 kişi iyileşti.

12 Temmuz Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

12 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre Türkiye'de toplam vaka sayısı 212.993 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.363'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.209 toplam entübe hasta sayısının ise 409 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 194.515 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"SON 3 GÜNDE ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım."

SON 3 GÜNDE ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/5PfpJkaceJ

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 12, 2020

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Kaynak: Tamindir

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