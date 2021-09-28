Zindaşti'nin organize suç örgütü davasında sanık polisler bilgi sızdırdıkları iddiasını kabul etmedi

KIRMIZI bültenle aranan İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti ile aralarında polislerin de yer aldığı toplam 20 sanığın yargılandığı organize suç örgütüne ilişkin davada, sanık polisler Zindaşti'ye bilgi sızdırdıklarına dair iddiaları kabul etmedi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Efkan Öveç ve Cem Dursun SEGBİS ile katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ise duruşma salonda hazır bulundu.

"SADECE GÖREVİMİ YAPTIM"

İDDİANAME

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri