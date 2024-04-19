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İsrail'in misilleme saldırısı alay konusu oldu! İran'da çekilen görüntü kısa sürede yayıldı

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İsrail'in İran'a 3 drone ile yaptığı misilleme saldırısı Tahran'ın hava savunma sistemleri tarafından kolaylıkla savuşturulurken hamle büyük bir alay konusu oldu. Bir kız çocuğunun balkondan uçurduğu kağıt uçağın süzülerek ilerlediği görüntüleri paylaşan çok sayıda kullanıcı İsrail'in saldırısının inandırıcı olmadığına dikkat çekerken, videoyu yayınlayan New York Times gülüşme seslerini öne çıkardı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

New York Tahran İsrail İran Politika Dünya Haberler

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