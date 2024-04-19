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İran İsrail'e saldıracak mı? İran'dan İsrail'e misilleme gelecek mi?

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İran'ın İsrail'e yönelik bir saldırı düzenleyeceği iddiaları gündemi meşgul ediyor. İsrail'e karşı bir misilleme eylemi olup olmayacağı merak konusu. İran ve İsrail arasındaki gerilim artarken, her iki ülke de birbirlerine karşı askeri harekatlar düzenlemeye hazır olduklarını belirtiyorlar.

İsrail, İran'ın "Gerçek Vaat" operasyonuna yaptığı misillemeyle ilgili İranlı bir yetkiliden açıklama geldi. Yetkili, "İsrail saldırısına yönelik acil bir misilleme planımız yok." diyerek karşı bir saldırının kapısını kapattı. Peki, İran İsrail'e saldıracak mı? İran'dan İsrail'e misilleme gelecek mi?

İRAN UÇUŞLARI ERTELENDİ Mİ?

İran devlet televizyonunun haberinde, "Haber kaynakları, İsfahan eyaletinde nispeten şiddetli patlama sesi duyulduğunu bildiriyor. Bu sesin kaynağının ne olduğu henüz açıklanmadı." ifadeleriyle saldırıyı duyururken İsfahan şehrinde bulunan nükleer tesislerin etkilenmediği veya nükleer sahaların hedef alınmadığı belirtildi ve ülkede tüm uçuşlar askıya alındı.

ABD medyası da ismini vermediği ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerle İsrail, İran'ın içinde bazı noktaları füzelerle vurduğunu duyurdu. Saldırıda sadece İran'ın değil aynı zamanda Suriye ve Irak'taki bazı noktaların da hedef alındığı belirtildi.

İran İsrail'e saldıracak mı? İran'dan İsrail'e misilleme gelecek mi?

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü. İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı. İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İran İsrail'e saldıracak mı? İran'dan İsrail'e misilleme gelecek mi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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