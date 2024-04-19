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İsrail İran'a karşı saldırı düzenledi

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İsrail, İran'a yönelik bir karşı saldırı düzenledi. İran basını, ülkeye yönelik herhangi bir füze saldırısının gerçekleşmediğini belirtti.

- İsrail'den İran'a karşı saldırı

TAHRAN - İsrail, İran'a yönelik bir karşı saldırı düzenledi. İsrail'in İHA'lar ile İran'a saldırdığı bildirildi.

İran basını ülkeye yönelik herhangi bir füze saldırısının gerçekleşmediğini İsfahan'da duyulan patlama seslerinin ise gerçekleşen küçük çaplı İHA saldırısına yönelik hava savunma sisteminin karşılık vermesinden kaynaklandığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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