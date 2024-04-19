Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile gerilim ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile karşı tarafın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ile İsrail arasındaki gerilim ve bölgedeki gelişmeler değerlendirildi.