Ünlü İranlı Kaligrafi Sanatçısı Esmaeil Rashavand'ın Sergisi Gama Gallery'de Açıldı

Ünlü İranlı kaligrafi sanatçısı Esmaeil Rashavand'ın seçkin çalışmalarının yer aldığı kişisel sergisi, 42 Maslak'ta yer alan Gama Gallery'de sanatseverlerle buluştu.

Açılışa İran'ın İstanbul Başkonsolosu Ahmed Muhammedi'nin yanı sıra sanat camiasından isimler katıldı.

Sergide sanatçının, insanın ve aşkın doğasını geleneksel hat formlarıyla tuvale yansıttığı eserler yer alıyor.

"Eserlerimde doğa, aşk ve hiçliği işliyorum"

AA muhabirine konuşan Rashavand, 6 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, "Bu yıl ikinci kişisel sergimi açtım. Bu sergide modern kaligrafi sanatına ait 17 eserim var. Bu çalışmalarda hat sanatını şekil olarak aldım ve resme dönüştürerek hislerimi ifade ettim." dedi.

Rashavand, 43 yıldır sanatla uğraştığını dile getirerek, "Eserlerimde her zaman 3 ana konuyu işlemişimdir. Bunlardan birisi doğa, birisi aşk, birisi de hiç üzerine. Zaten insan bir hiçtir. Bu kainatta yaşayanlar arasında çok küçük bir yerimiz var. Bu yüzden biz hiçiz ama bu hiçlik, aşk olduğu zaman vücut buluyor ve önemli hale geliyor. Bu üç ana konu her eserimde vardır, umarım bundan sonra da olur." diye konuştu.

Sergi, 11 Mayıs'a kadar pazar hariç her gün saat 10.00-20.00 arası ziyaret edilebilecek.