Dışişleri Bakanlığı: İsrail-İran Gerilimi Kalıcı Bir Çatışmaya Dönüşebilir

(ANKARA) Dışişleri Bakanlığı, İsrail- İran arasındaki gerilimin son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunduğunu belirterek, hadiselerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer aldı:

"Uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır. Hadiseleri yakından takip etmekteyiz. Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Uluslararası toplumun önceliği, Gazze'deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır."