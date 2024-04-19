Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile karşı tarafın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ile İsrail arasındaki gerilim ve bölgedeki gelişmeler değerlendirildi.