İran Cumhurbaşkanı Reisi: İsrail'e verilen cevap sınırlıydı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ulusal Ordu Günü'nde gerçekleştirdiği konuşmasında "Gerek Vaat operasyonu siyonist rejimin dokunulmazlığını deldi. Bu eylem, siyonist rejimi cezalandırdı ancak doğası gereği sınırlı bir eylemdi" dedi.

İran, İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İsrail Konsolosluğuna düzenlediği saldırının ardından 13 Nisan'da İsrail'e misilleme gerçekleştirmişti. İran'da saldırıdan günler sonra Ulusal Ordu Günü kutlandı. Ulusal Ordu Günü çerçevesinde gerçekleştirilen askeri geçit töreninde füzeleri tanklar, zırhlı araçlar, insansız hava araçları, savaş uçakları, radar sistemleri ve hava savunma füze sistemleri gibi çok çeşitli gelişmiş teçhizat sergilendi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de, Ulusal Ordu Günü vesilesiyle düzenlenen geçit törenine katıldı. Reisi burada yaptığı konuşmada, "Siyonist rejimin topraklarımıza yönelik her türlü saldırısına sert bir karşılık verilecektir" dedi. İran ordusunun kendi kendine yeten bir ordu olduğunu kaydeden Reisi, "Silahlı kuvvetlerimiz tarafından yerli imkanlarla savaş uçakları, gemiler ve her türlü füze ve insansız hava araçları üretilmektedir" ifadelerini kullandı. İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıya değinen Reisi, "Gerek Vaat operasyonu siyonist rejimin dokunulmazlığını deldi. Bu eylem, siyonist rejimi cezalandırdı ancak doğası gereği sınırlı bir eylemdi. Ancak İsrail, en ufak bir saldırıda bulunarak misilleme yaparsa şiddetli bir karşılık verilecektir" ifadelerini kullandı.

"Gerçek Vaat operasyonu, İsrail'in algılanan hegemonyasını yıkmıştır"

"Gerçek Vaat operasyonu, İran ordusunun gücünü göstermiş ve İsrail'in algılanan hegemonyasını yıkmıştır" diyen Reisi, "İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye çalışan İslam ülkeleri başarısızlığa uğradı ve şimdi utanç duyuyorlar. Kamuoyu daha önce görülmemiş bir hızla ABD ve İsrail hükümetlerine karşı oluyor. Bu da İslami direniş hareketinin söyleminin zaferini gösteriyor" açıklamasını yaptı.

"Ordu hazır"

İran Hava Kuvvetleri Komutanı General Amir Vahedi ise, Rus yapımı Sukhoi-24 uçakları da dahil savaş uçaklarının herhangi bir İsrail saldırısına karşı koymak için "en hazır durumda" olduğunu ifade ederek, "Hava sahamız ve bombardıman uçaklarımız da dahil her alanda ve her türlü operasyona hazırız" dedi.

"Tahran diğer ülkelerin gemilerine de eşlik etmeye hazır"

"İran ordusu İsrail'in saldırısına karşı koymaya hazırız" denilen açıklamada hava kuvvetlerinin de harekete geçmeye hazır olduğu aktarıldı.

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Shahram Irani ise, İran'ın ticari gemilerine Kızıldeniz'de eşlik ettiklerini söyleyerek, "Donanma, İran ticari gemilerine Kızıldeniz'e kadar eşlik etme görevini yürütüyor ve Jamaran firkateynimiz de bu çerçevede Aden Körfezi'nde bulunuyor" dedi. Irani, Tahran'ın diğer ülkelerin gemilerine de eşlik etmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi. - TAHRAN