HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Yılport Samsunspor'un hedefi Süper Lig

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, kendilerini Süper Lig'e taşıyacak kadroyu oluşturmak üzere olduklarını söyledi.

Yılport Samsunspor'un hedefi Süper Lig
23.07.2020 20:19 | Son Güncelleme: 23.07.2020 20:38

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, kendilerini Süper Lig'e taşıyacak kadroyu oluşturmak üzere olduklarını söyledi.

Samsun ekibi, erken başladığı sezon hazırlıklarına Anadolu Otoyolu'nun Gerede Cankurtaran mevkisinde bulunan bir tesiste devam ediyor.

Günde çift idman yaparak hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekibin akşam antrenmanı öncesinde teknik direktör Ertuğrul Sağlam gazetecilere açıklamada bulundu.

Kamp çalışmalarının 20 Temmuz'da başladığını anımsatan Sağlam, "2020-2021 sezonunun ilk çalışmasını pazartesi günü yaptık. İnsanların aklına neden bu kadar erken başladılar gibi sorular gelebilir. Biz en son maçımızı 15 Mart'ta oynadık. O günden bugüne kadar aralarda bir 10 gün, ikinci bölümde de 3 hafta antrenman yapıp, oyuncularımız da kendi bireysel antrenmanlarını bizim verdiğimiz program doğrultusunda yapmaya çalıştılar." değerlendirmesinde bulundu.

Bu çalışmanın takımın fiziksel kalitesi koruması için yeterli olmadığının altını çizen Sağlam, şunları kaydetti:

"O yüzden önümüzdeki sezon 1. Lig'de büyük bir mücadeleye gireceğimizi düşünürsek bizim bu mücadeleyi yapacağımız bütün rakiplerimiz geçen haftaya kadar maç oynadılar. Hala da maç oynayan rakiplerimiz var. Bunlar muhtemelen 10-15 gün ara verip fiziksel kayba uğramadan sezona başlayacak. Dolayısıyla bizim diğer rakiplerimize oranla dezavantajımız ortada. Bunu ortadan kaldırmak için sezona biraz daha erken başlayalım istedik."

Sağlam, geçen sezon ki kadrolarını büyük oranda koruduklarını, onların üzerine yerli ve yabancı oyunculardan oluşan 7 ya da 8 takviye yapacaklarını dile getirdi.

İlk dönem kamp çalışmasını Kurban Bayramı öncesinde tamamlayacaklarını, ikinci 10 günlük kamp dönemini de Bolu'da gerçekleştireceklerini anlatan Sağlam, "Her şey gayet güzel gidiyor. Bir taraftan da taraftarlarımız hiç endişe etmesinler. Önümüzdeki sezon bizi şampiyonluğa taşıyacak, Süper Lig'e taşıyacak kadro kalitesini tamamlayacağımız transferlerimiz de birer birer bitiyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının ardından takım ile kısa süre toplantı yapan Sağlam, daha sonra antrenmanı başlattı.

Karadeniz ekibi, koşu ve ısınma hareketleri ile başladıkları akşam antrenmanında kondisyon ağırlıklı çalıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı Dünya
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı 3. Sayfa
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı
'Meis Adası Türkiye'ye daha yakın' diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi Dünya
"Meis Adası Türkiye'ye daha yakın" diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü 3. Sayfa
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti Magazin
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Magazin
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Ayasofya Camii için özel paralar basıldı
Ayasofya Camii için özel paralar basıldı
Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 913 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 913 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'nin sondaj hamlesi sonrası ABD'den küstah tahrik! Bizans bayrağını göndere çektiler
Türkiye'nin sondaj hamlesi sonrası ABD'den küstah tahrik! Bizans bayrağını göndere çektiler
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
'Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak' diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
"Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
Adliyede oğluna tanıklık yapan yaşlı adam, eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Adliyede oğluna tanıklık yapan yaşlı adam, eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı
Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı
Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti
Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
Tarihi güne saatler kala Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camisi'ne sürpriz ziyaret! Tabela açılışı yapıldı
Tarihi güne saatler kala Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camisi'ne sürpriz ziyaret! Tabela açılışı yapıldı
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 417 lirayla rekor tazeledi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 417 lirayla rekor tazeledi
Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur
Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Altay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Tuvana Türkay İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Ünal Karaman Sergen Yalçın Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Muğla Bayram Fransa Antalya
Şu an buradasınız: Yılport Samsunspor'un hedefi Süper Lig - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 20:38:12. #1.14#
title