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Yılport Samsunspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleşen antrenmanda sakatlığı devam eden Lubomir Satka yer almadı.

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Karadeniz derbisinde 4 Mayıs Cumartesi günü Trabzonspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde ısınma koşusu ile başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, dar alan oyunu ile sona erdi.

Sakatlığı devam eden Lubomir Satka antrenmanda yer almadı.

Samsun ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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