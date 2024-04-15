P. Karşıyaka'nın genç oyuncusu Demircan Demir, Samsunspor maçında ilk sayılarını attı

P. Karşıyaka'nın 2004 doğumlu oyun kurucusu Demircan Demir, 17 dakika süre aldığı Samsunspor maçında 8 sayı, 2 ribaund ve 6 asistlik performans göstererek, yeşil-kırmızılı formayla ilk sayılarını attı.

Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya gelen P. Karşıyaka, rakibini 103-71'lik skorla yenerek farklı bir galibiyete imza attı. Karşılaşmada rotasyona giden P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, altyapı patentli Demircan Demir'e de forma şansı verdi. 2004 doğumlu oyun kurucu, 17 dakika süre aldığı müsabakada 8 sayı, 2 ribaund ve 6 asistle oynarken, yeşil-kırmızılı formayla kariyerindeki ilk sayılarını kaydetti. - İZMİR