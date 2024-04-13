Puanlar bölüşüldü! Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor ile kozlarını paylaştı.Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı.
SEMİH PERDEYİ AÇTI
Mücadeleye baskılı başlayan siyah-beyazlılar, karşılaşmanın 18. dakikasında Semih Kılıçsoy'un attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
EMRE KILINÇ EŞİTLEDİ
İkinci yarıya etkili başlayan Karadeniz temsilcisi, Emre Kılınç'ın 68. dakikada kaydettiği golle durumu eşitledi. Skor 1-1 oldu.
BAŞKA GOL OLMADI
Kıran kırana geçen karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.