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Puanlar bölüşüldü! Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor ile kozlarını paylaştı.Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı.

SEMİH PERDEYİ AÇTI

Mücadeleye baskılı başlayan siyah-beyazlılar, karşılaşmanın 18. dakikasında Semih Kılıçsoy'un attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Puanlar bölüşüldü! Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı

EMRE KILINÇ EŞİTLEDİ

İkinci yarıya etkili başlayan Karadeniz temsilcisi, Emre Kılınç'ın 68. dakikada kaydettiği golle durumu eşitledi. Skor 1-1 oldu.

Puanlar bölüşüldü! Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı

BAŞKA GOL OLMADI

Kıran kırana geçen karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Samsunspor Beşiktaş Spor Haberler

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