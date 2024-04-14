Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı

Onur Göçmez: "Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık"

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez:

"Herkes o formanın hakkını verecektir"

"Beşiktaş her maçı kazanmak için mücadele edecek"

İSTANBUL - Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Beşiktaş Yönetim Kurulu yaptığı toplantı sonrası Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırma kararı aldı. Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tüpraş Stadyumu'nda müsabakayı izlemek için gelen siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Göçmez, "Yaklaşık yarım saat önce hocamız Fernando Santos ile toplantı gerçekleştirdik. 4 ay önce içerisinde çok aşamalar kaydettik. Planlamadığımız çok şey ile karşılaştık. Futbol takımını ayağa kaldırmak öncelikli hedeflerimizden biriydi. Devre arasında önemli hamlelerde bulunduk. Hedefimiz 3.'lük ve kupayı almaktı. Bugün geldiğimiz noktada skorlardan bağımsız söylüyorum; Beşiktaş ne içeride ne dışarıda böyle top oynayamaz. Futbolda 97. dakikada gol yiyebilirsiniz ama Beşiktaş her zaman üstün oynar. Başkanımız geçen hafta futbolcular ve teknik heyetle toplantı yaptı. Aslında net olarak ifade etti. Bugün çok net belirtmek isteriz çok güzel oynayan bir Beşiktaş beklerdik. Geçen haftaki mücadelenin tepkisini beklerdik futbolcularımızdan ama geldiğimiz noktada yönetim kurulumuz Fernando Santos gelmeden önce nasıl gelmesine karar verdiyse bugün de yine herkesin ortak fikriyle ayrılma kararı alındı. Bizler heyet olarak görüştük ve karşılıklı yolları ayırdık. Biz toplantı yapmadan sosyal medyada çok şey yazıldı - çizildi. Verdiğimiz mesajları doğru anlamak lazım. Beşiktaş'ın çıkarlarını korumaya çalışıyoruz. Biz Beşiktaşlıyız. Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır. Bundan sonra birlik beraberlik içerisinde hedefimize hep beraber ilerleyelim. Biz daha sezon planlaması içerisinde bulunamadık. Mevcut takımla mücadele etmeye devam edeceğiz. Beşiktaş kupayı da alacaktır. Lütfen bizlerin ağzından çıkmayan sosyal medya yazılan ve Beşiktaş'ı bölücü, ayrıştırıcı mesajları desteklemeyin.

5 taksitle 500 bin euro ödenecek

Portekizli teknik adamın tazminatıyla ilgili bilgiler veren Göçmez, "Santos'la yapılan kontrat Beşiktaş'ın son yıllarda yaptığı çok iyi kontratlardan biridir. Beşiktaş'ı en üst seviyeye taşımakta kararlıyız. Yapılan anlaşma gereği 500 bin Euro 5 taksitle tüm hukuksal boyutta süreci noktaladık. Beşiktaş taraftarından beklentimiz birlik ve beraberlik içerisinde takımı desteklemeleridir. Beşiktaş çok büyük takımdır. Beşiktaş gündem oluşturur. Lütfen bize güvenmeye devam etsinler. En kısa zamanda Beşiktaş'ı en iyi noktaya taşımak için başkanımız ve yönetim kurulu olarak tüm mücadeleyi vereceğiz. Sezon sonunda hedefimiz olan kupayı, takımımız müzemize getirecektir.

"Herkes o formanın hakkını verecektir"

Bugün alınan karar doğrultusunda takımda kadro dışı kalan oyuncular olacak mı? Sorusuna da yanıt veren Göçmez, "Samet hocamız ve Feyyaz hocamız kararlaştıracaktır. Beşiktaş taraftarı olarak belirtmek isteriz. Beşiktaş forması giyen herkes Beşiktaş taraftarı önüne o şekil çıkacaktır. Herkes o formanın hakkını verecektir. Hangi mesafede duracağımızı çok iyi biliyoruz. Yarın itibarıyla herkesin Beşiktaş formasını giydiğini fark etmelidir. Yönetimimiz sürekli Beşiktaş'a başarı getirir. Seneye başarılı olmak, 5 sene boyunca başarılı olmak istiyoruz. Kupaların hepsini almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş her maçı kazanmak için mücadele edecek"

Onur Göçmez, Samet Aybaba ve Serdar Topraktepe'ye güvenlerinin tam olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün için finansal ve operasyonel dediğimiz sürdürebilir bir başarı hedefliyoruz. Hocanın gitmesi ile bazı şeyleri görmüyor değiliz. Beşiktaş karar almak zorundadır. Beşiktaş bazı şeylere göz yumamaz. Gerekli gözlemlemeleri yaptık. Yarın itibarıyla o kupayı almak için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Samet hocaya da Serdar hocaya da güvenimiz tamdır. Hayat ya siyahtır, ya beyazdır. Aldığımız kararın arkasındayız. Bu sezonu en iyi şekilde bitirmeye odaklanıyoruz. Beşiktaş her maçı kazanmak için mücadele edecek."

Göçmez, açıklamasının sonunda Samet Aybaba'nın sahaya inmeyeceğini söyledi.