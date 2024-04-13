Beşiktaş, Samsunspor ile berabere kalarak galibiyet hasretini 5 maça çıkardı

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla siyah-beyazlıların ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Ligde çıktığı son 5 müsabakada 3 mağlubiyet alan Kartal, 2 kez de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar bu süreçte Galatasaray, Gaziantep FK ve Antalyaspor'a mağlup olurken, Başakşehir ve Samsunspor ile yenişemedi.

Beşiktaş söz konusu maçlarda rakip fileleri 3 kez havalandırırken, kalesinde de 7 gol gördü. - İSTANBUL