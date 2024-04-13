Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain 115 gün sonra forma giydi

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, sakatlığının ardından Samsunspor müsabakasıyla birlikte 115 gün sonra forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Samsunspor ile oynadığı müsabakada İngiliz futbolcu Alex Chamberlain uzun bir aradan sonra sahalara döndü. Mücadeleye yedek başlayan Chamberlain, karşılaşmanın 67. dakikasında Milot Rashica'nın yerine oyuna dahil oldu. 30 yaşındaki futbolcu böylece sakatlığının ardından 115 gün sonra forma giydi.

Alex Oxlade-Chamberlain, son olarak Süper Lig'in 16. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Alanyaspor müsabakasında forma giymişti. - İSTANBUL