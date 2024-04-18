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P. Karşıyaka'nın Genç Oyuncusu Haftanın Yıldızı Seçildi

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P. Karşıyaka'nın 2004 doğumlu oyun kurucusu Demircan Demir, Samsunspor karşısında gösterdiği performansla Türkiye Basketbol Süper Ligi tarafından 'Haftanın Genç Oyuncusu' seçildi.

P. Karşıyaka'nın 2004 doğumlu oyun kurucusu Demircan Demir, Samsunspor karşısında gösterdiği performansla Türkiye Basketbol Süper Ligi tarafından 'Haftanın Genç Oyuncusu' oldu.

Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya gelen P. Karşıyaka, rakibini 103-71'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada 17 dakika süre alan yeşil-kırmızılıların 20 yaşındaki oyun kurucusu Demircan Demir, 8 sayı, 2 ribaund ve 6 asistle oynadı. Bu performansıyla Demircan Demir, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi tarafından 'Haftanın Genç Oyuncusu' seçildi. Basketbol Süper Ligi resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "P. Karşıyaka'nın genç oyuncusu Demircan Demir, Samsunspor karşısındaki dikkat çekici performansıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. haftanın Genç Oyuncusu oldu" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan genç oyuncu, Samsunspor karşısındaki sayılarıyla profesyonel basketbol kariyerindeki ilk sayılarını kaydetmişti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Samsunspor Karşıyaka Basketbol Türkiye Spor Güncel Haberler

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