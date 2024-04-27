Samsunspor, Türkiye genelinde 55 yeni futbol okulu açacak

SAMSUN (İHA) – Futbol okulu faaliyetlerinde yeni bir uygulama ve dönem başlatan Samsun spor, ilk etapta açacağı 55 yeni futbol okulu ile ülke genelindeki yetenekleri Türk futboluna kazandıracak.

Samsun spor Futbol Okulları, Türkiye'de futbol okulu faaliyetlerinde yeni bir uygulamaya ve yeni döneme başlıyor. Bu kapsamda akademi bünyesinde, "Spor Yapmayan Çocuk Kalmasın Projesi" ile Samsun spor ismini Türkiye'nin ve Avrupa'nın her bir noktasına taşımak, çocuklara sporu sevdirmek, sağlıklı ve spor kültürüyle büyümüş nesiller yetiştirmek amacıyla yurt genelinde futbol okulları açmak için çalışmalara başladı.

"Yetenekli sporcular Samsunspor bünyesine katılacak"

Futbol okulları yapılanması süreci hakkında bilgi veren Samsunspor Futbol Akademisi Koordinatörü Savaş Serdar, "Özkaynak sisteminden A takıma kadar uzanacak olan sporcu gelişim modelinde, önce Türkiye ve sonrasında da Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde faaliyetlerde bulunacak futbol okulları yapılanması için start verdik. Ülkemizin ve Avrupa'nın hemen her yerinde, bilimin ışığında 6-14 yaş grubu sporcuların gelişimlerine katkı sağlayarak çeşitli turnuva ve kamp organizasyonları ile çocuklarımızın sosyal ve kültürel olarak etkileşim içerisinde bulunacakları bir yapının oluşmasını hedefledik. Bunun yanında, doğal yetenekli sporcuların tespitinin yapılması ve takip edilmesi sonrasında Türkiye'nin sayılı akademi tesislerine sahip olan kulübümüz bünyesine katılmalarını amaçlıyoruz" dedi.

Serdar ayrıca futbol okullarının Avrupa ve ülke genelinde yapılanma sürecini yürütecek olan Doğan Mermer'i "Samsunspor Futbol Okulları Yönetmeni" olarak kadrolarına kattıklarını ifade etti.

"Projede 'antrenman bankası' ve 'oyuncu değişim programı' gibi birçok yeni uygulama yer alıyor"

Yeni yapılanma hakkında bilgi veren Samsunspor Futbol Okulları Yönetmeni Doğan Mermer ise, "Projemiz ilk aşamada 5 yıllık. Proje içerisinde 'antrenman bankası' diye bir uygulamamız var. Buradan ülkedeki tüm antrenörler ücretsiz olarak faydalanıp, modern futbolda kullanılan antrenman metotlarını kendi sporcularına yaptırabilecekler. Ayrıca yine projemizde 'uluslararası değişim programı' uygulamamız da var. 'Samsunspor Intarnational Player X Change' ile anlaşmalı olduğumuz Genk ve Toulouse takımlarının futbol okullarına 1 haftalık oyuncu gönderip, onlardaki oyuncuları da 1 haftalığına akademimizde misafir edeceğiz. Böylece hem bizim sporcularımız yabancı ülkede o antrenmanları alacaklar hem de yabancılar bizim antrenmanlarımızda idman yapacaklar. İlk baştaki hedefimiz 55 futbol okulu açmak. Önce Samsun'daki ilçeleri tamamlayıp, sonra diğer iller de de futbol okulu açacağız. Amacımız, Türk futboluna sayısız yıldız kazandırmış Samsunspor'a Türkiye'nin her yerinden yetenekli oyuncu kazandırmak. Ayrıca Samsunspor'u tüm Türkiye'de temsil edip, geniş oyuncu havuzundan yetenekli gençleri Türk futboluna kazandırmak için böyle bir yola başvurduk" diye konuştu. - SAMSUN