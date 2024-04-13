Canlı anlatım! Mücadele başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk ediyor. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 47 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligde çıktığı son 4 karşılaşmada 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan siyah-beyazlı ekip, Samsunspor'u mağlup ederek taraftarının önünde galibiyet özlemine son vermeye çalışacak. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan maçı 2-1 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Zaynutdinov, Gedson, Ghezzal, Rashica, Muçi, Muleka, Semih.

Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Van Drongelen, Soner, Bennasser, Holse, Taylan, Ntcham, Emre, Mouandilmadji.

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı.