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Beşiktaş, Samsunspor'u 1-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, evinde Samsunspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Zeki Yavru'NUN sağ taraftan serbest vuruşta ceza sahası içinde Moundilmadji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

8. dakikada Semih Kılıçsoy ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası içi sol çaprazdan Muçi'nin vuruşunda top yandan dışarıya gitti.

18. dakikada Gedson Fernandes ceza sahası dışı sol çaprazından topla beraber içeriye hareketlendi. Samsunspor savunmasının müdahalesiyle top, Semih Kılıçsoy'un önüne düştü. Altıpasın gerisinden vuruşunu yapan Semih, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

34. dakikada Zainutdinov'un sol taraftan attığı pasta ceza yayı üzerinde topla buluşan Ghezzal, tek dokunuşla pasını Muçi'ye aktardı. Muçi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından sert şutunda kaleci Okan meşin yuvarlağı kurtardı.

42. dakikada sol taraftan Emre Kılınç pasında topla buluşan Ntcham'ın ceza yayı gerisinden yerden şutunda kaleci Mert iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

45+1. dakikada Gedson Fernandes'ten kaptığı topa hareketlenen Taylan Antalyalı'nın ceza yayı sağ çaprazından şutunda kaleci Mert meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Süleyman Özay, Mehmet Akıncık

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Necip Uysal, Omar Colley, Baktiyor Zainutdinov, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Ernest Muçi, Jackson Muleka, Semih Kılıçsoy

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Oxlade Chamberlain, Demir Ege Tıknaz, Al Musrati, Umut Meraş, Emrecan Terzi

Teknik Direktör: Fernando Santos

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Rick van Drongelen, Soner Gönül, Youssef Benasser, Taylan Antalyalı, Carl Holse, Olivier Ntcham, Emre Kılınç, Marius Moundilmadji

Yedekler: Jakub Szumski, Moryke Fofana, Flavien Tait, Nany Dimata, Marc Bola, Kingsley Schindler, Yunus Emre Çift, Muhammed Gümüşkaya, Osman Çelik, Arbnor Muja

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Gol: Semih Kılıçsoy (dk. 18) (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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