Samsunspor Yönetimi ve Taraftarlar Bayramlaştı

SAMSUN (İHA) – Samsunspor'da yönetim kurulu ve futbol takımı taraftarlar ile bayramlaştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da geleneksel hale gelen bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleşti. Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, yönetim kurulu ve icra kurulu üyeleri tesislere gelen taraftarlar ile bayramlaşıp, sohbet etti.

"Futbolcularımızın Beşiktaş maçından sevindirici bir netice almasını ümit ediyoruz"

Futbolculardan Beşiktaş maçında puan ya da puanlar beklediklerinin altını çizen Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Geleneksel hale gelen bayramlaşmada yine coşkulu bir şekilde taraftarlarımız ile bayramlaşıyoruz. Samsunspor Futbol Kulübü olarak bu bayramda yarınlara daha umutlu bakmak adına güzel bir birliktelik sağlanmasını görmekten son derece mutluyuz. Yoğun iş temposu dolayısıyla burada olamayan başkanımız Yüksel Yıldırım'ın mesajlarını da camiaya iletiyorum. Kendisi tüm camiamıza esenlik, mutluluk ve sıhhat diliyor. Başta camiamız olmak üzere sağlıklı, mutlu, huzurlu bir şekilde tüm İslam aleminin bayramını kutluyoruz. Bütün günlerimizin bayram havasında geçmesini diliyoruz. Bayram sonrası İstanbul deplasmanında Beşiktaş ile oynayacağımız maçında futbolcularımızın da bu bilinçle camiamızı, taraftarımızı sevindirecek bir netice almasını ümit ediyoruz. Yüksel Yıldırım da İstanbul'da takımla birlikte olacak" dedi.

Taraftar gruplarının temsilcileri de bayram hediyesi olarak futbolculardan Beşiktaş maçından en az 1 puan beklediklerini, bu bayramda katılımın biraz düştüğünü ve bundan sonraki bayramlarda taraftarların bayramlaşma merasimine daha çok ilgi göstermesi gerektiğini söylediler. - SAMSUN