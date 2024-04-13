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Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 Samsunspor: 0 (Maç devam ediyor)

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş evinde Samsunspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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