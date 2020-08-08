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Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00
76,99
İş Bankası (B) 40.

Yatırımcı rehberi (9)
08.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:11

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 40.500,00 -10,00 34,19
İş Bankası (C) 4,73 -1,46 -26,21
İş Bankası (Kur.) 403.000,00 0,00 91,91
İş Fin.Kir. 3,60 -10,89 -5,26
İş Girişim 7,07 -15,13 86,05
İş GMYO 1,76 -12,87 0,00
İş Y. Men. Değ. 7,49 -5,19 86,01
İş Yat. Ort. 3,30 13,01 104,80
İşbir Holding 1.298,00 -10,48 201,86
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,85 -7,61 37,10
İttifak Holding 3,05 -14,33 -18,01
İz Hayvancılık Tarım 4,00 -18,70 52,88
İzmir Demir Çelik 15,99 -12,05 95,24
İzmir Fırça 2,40 -11,11 33,33
Jantsa Jant Sanayi 98,00 -11,79 84,25
Kafein Yazılım 17,15 -8,48 54,42
Kaplamin 8,81 -9,46 58,74
Kardemir (A) 3,64 -17,27 37,36
Kardemir (B) 3,06 -10,53 15,91
Kardemir (D) 2,66 -11,04 0,00
Karel Elektronik 16,58 -4,71 14,11
Karsan Otomotiv 2,71 -7,82 71,52
Karsu Tekstil 4,93 -14,11 52,16
Kartonsan 603,90 -10,65 56,31
Katmerciler Ekipman 4,63 -10,27 20,57
Kent Gıda 1.422,00 -34,39 708,87
Kerevitaş Gıda 4,94 -8,18 51,53
Kervansaray Yat. Holding 0,40 -13,04 -27,27
Kiler GMYO 8,95 36,64 136,15
Klimasan Klima 13,70 -13,40 -35,42
Koç Holding 15,00 -7,24 -25,03
Konfrut Gıda 10,85 -12,85 38,75
Konya Çimento 419,90 -10,85 54,77
Kordsa Teknik Tekstil 11,10 -6,80 -12,71
Koza Altın 86,00 -0,52 16,14
Koza Madencilik 13,63 -4,28 35,89
Körfez GMYO 5,34 -19,70 123,43
Kristal Kola 1,88 -12,56 24,50
Kron Telekomünikasyon 24,98 -16,62 96,38
Kuştur Kuşadası Turizm 61,20 -34,30 160,70
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,40 -14,89 45,45
Kütahya Porselen 26,00 -20,25 292,75
Lider Faktoring 2,83 -8,12 54,22
Link Bilgisayar 25,90 1,01 42,70
Logo Yazılım 84,95 -5,77 39,72
Lokman Hekim Sağlık 7,41 -10,83 28,20
Lüks Kadife 22,48 16,78 160,19
Makina Takım 2,17 -8,05 15,43
Marka Yatırım Holding 2,17 -15,89 83,90
Marmaris Altınyunus 107,60 -14,54 51,55
Marshall 117,80 -19,70 147,79
Martı GMYO 1,90 -10,38 88,12
Martı Otel 1,05 -12,50 15,38
Mavi Giyim 36,42 -12,11 -37,10
Mazhar Zorlu Holding 13,60 -13,81 12,49
Mega Polietilen 3,38 -16,95 166,47
Menderes Tekstil 2,94 -3,29 124,43
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 29,40 -19,36 51,23
Merko Gıda 1,70 -10,99 61,90
Metemtur Otelcilik 2,06 -10,43 15,73
Metro Holding 1,82 -8,08 31,88
Metro Petrol ve Tesisleri 3,29 -11,08 67,86
Metro Yatırım Ortaklığı 2,19 -11,34 -58,93
Migros Ticaret 38,54 -13,90 59,12
Milpa 3,66 -4,94 67,12
Mistral GMYO 2,87 7,09 51,85
MLP Sağlık 15,63 -10,22 -2,31
MMC San. ve Tic. Yat. 1,64 -5,75 43,86
Mondi Tire Kutsan 5,75 -7,26 38,89
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.103,40 0,05 2,81
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 22,04 -8,01 73,27
Net Holding 2,27 -9,92 -12,69
Netaş Telekom. 14,43 -13,23 10,49
Niğbaş Niğde Beton 15,29 -4,50 146,61
Nuh Çimento 17,70 -0,39 61,13
Nurol GMYO 8,15 7,80 128,29
Odaş Elektrik 2,22 -11,90 53,56
Olmuksan-IP 4,51 -11,91 76,11
Orge Enerji Elektrik 7,06 -2,89 42,34
Orma Orman Mahsulleri 9,75 -20,41 253,26
Osmanlı Menkul 13,12 4,88 214,23
Ostim Endüstriyel Yat 2,37 -15,96 41,07
Otokar 153,20 -8,86 4,19
Oyak Çimento 7,66 -7,82 39,33
Oyak Yat. Ort. 6,53 0,77 182,85
Oylum Sınai Yatırımlar 3,15 -7,62 1,98
Özak GMYO 3,92 -15,33 52,53
Özbal Çelik Boru 2,98 -9,70 84,88
Özderici GMYO 2,02 -14,77 28,66
Özerden Plastik 2,02 -1,94 -11,40
Panora GMYO 5,24 -5,42 -6,46
Papilon Savunma 14,09 -11,99 82,84
Park Elek.Madencilik 3,68 -13,62 20,66
Parsan 17,13 -10,55 1,12
Pegasus 45,40 -5,06 -47,45
Peker GMYO 9,96 -10,67 218,21
Penguen Gıda 2,82 -6,62 208,06
Pera GMYO 1,33 -18,40 41,49
Pergamon Dış Ticaret 11,26 -5,70 45,52
Petkim 3,64 -6,91 -4,46
Petrokent Turizm 716,80 -24,91 459,56
Pınar Et ve Un 19,21 -0,72 109,49
Pınar Su 5,37 -1,47 131,47
Pınar Süt 19,20 -3,13 51,54
Plastikkart 10,42 -15,08 12,41
Polisan Holding 2,99 -9,12 -0,91
Politeknik Metal 154,00 -4,41 102,44
Prizma Press Matbaacılık 3,46 -11,96 -19,53
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.198,10 0,30 8,15
QNB Finans Fin. Kir. 118,00 -34,30 -8,60
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 688,00 1,16 20,17
QNB Finans Portföy Altın BYF 41,60 6,94 59,82
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 34,10 -5,80 -14,54
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 57,60 29,73 155,77
QNB Finansbank 58,45 -34,29 55,87
Ral Yatırım Holding 22,30 1,36 227,94
Ray Sigorta 5,75 -6,96 68,13
Reysaş GMYO 4,48 -10,40 -2,40
Reysaş Lojistik 4,77 -6,47 8,90
Rhea Girişim 2,29 -19,08 92,44
Rodrigo Tekstil 2,36 -10,94 30,39
Royal Halı 2,67 26,54 94,89
RTA Laboratuvarları 51,85 38,41 2134,91
Sabancı Holding 7,81 -6,80 -14,36
Safkar Ege Soğutmacılık 3,59 -13,08 64,68
Sanel Mühendislik 3,18 -12,64 8,38
Sanifoam Sünger 5,14 -11,07 2,80
Sanko Pazarlama 7,05 -9,50 -7,85
Saray Matbaacılık 3,35 -7,71 159,13
Sarkuysan 6,60 -3,08 38,48
Sasa Polyester 12,47 -7,83 61,32
Say Reklamcılık 4,02 -6,73 79,46
Sekuro Plastik 7,10 -7,79 32,46
Selçuk Ecza Deposu 8,20 -3,42 37,47
Selçuk Gıda 3,32 -5,95 93,02
Senkron Güvenlik 2,11 -11,72 -22,71
Serve Film Prodüksiyon 5,50 -8,64 245,91
Servet GMYO 20,88 -8,74 145,65
Seyitler Kimya 8,80 -0,45 29,60
Silverline Endüstri 3,72 -3,63 72,22
Sinpaş GMYO 1,32 -13,16 13,79
Smartiks Yazılım 7,41 -5,96 -24,46
Soda Sanayii 6,69 2,61 12,88
Sodaş Sodyum Sanayii 10,16 -15,33 164,16
Söktaş 3,71 -12,71 118,17
Sönmez Filament 8,81 -12,43 80,53
Sönmez Pamuklu 10,01 0,40 103,46
Sumaş Suni Tahta 14,82 -18,57 49,70
Şeker Fin. Kir. 4,41 -11,62 -7,74
Şekerbank 1,35 -8,78 3,05
Şişe Cam 6,03 4,51 17,73
Şok Marketler 11,53 -14,15 7,16
T. Halk Bankası 5,00 -9,42 -15,40
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,66 -10,22 -4,45
T.S.K.B. 1,07 -5,31 -11,57
T.Tuborg 14,34 -2,65 20,50
Taç Tarım Ürünleri 4,66 -8,45 49,36
Tat Gıda 9,83 -13,85 61,58
TAV Havalimanları 17,08 2,89 -37,12
Taze Kuru Gıda 41,68 -19,77 475,69
Tek-Art Turizm 1,51 -12,21 19,84
Tekfen Holding 14,33 -6,34 -22,76
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,90 -7,96 40,48
Temapol Polimer Plastik 7,05 -11,65 35,06
TGS Dış Ticaret 8,69 1,64 86,08
Tofaş Oto. Fab. 22,90 -9,91 -1,73
Torunlar GMYO 3,80 -12,64 38,18
Trabzon Liman 12,17 -11,56 14,17
Trabzonspor Sportif 3,36 -16,21 56,28
Trakya Cam 3,90 3,17 15,01
Trend GMYO 4,75 -12,52 115,91
TSKB GMYO 3,12 -9,83 132,84
Tuğçelik 5,19 -15,20 31,39
Tukaş 8,54 -3,50 -30,85
Turcas Petrol 3,10 -13,89 16,10
Turkcell 14,90 0,27 7,97
Tümosan Motor ve Traktör 6,71 -14,08 4,68
Tüpraş 77,90 -5,63 -38,56
Türk Hava Yolları 10,75 0,56 -25,66
Türk Prysmian Kablo 5,07 -9,46 96,47
Türk Telekom 6,96 -3,87 -3,54
Türk Traktör 96,50 -10,65 82,38
Türker Proje Gayrimenkul 68,00 12,68 61,90
Ufuk Yatırım 6,86 0,15 165,89
Ulaşlar Turizm Yat. 4,27 -14,60 101,42
Ulusoy Elektrik 41,58 -3,97 56,32
Ulusoy Un Sanayi 9,85 -0,91 157,85
Umpaş Holding 0,68 -1,45 9,68
Uşak Seramik 1,61 -7,47 32,68
Utopya Turizm 6,90 -4,30 40,24
Uzertaş Boya 4,19 -3,90 88,74
Ülker Bisküvi 22,10 -15,20 -1,16
Vakıf Fin. Kir. 4,58 -3,38 89,26
Vakıf GMYO 3,40 -0,58 96,42
Vakıf Yat. Ort. 10,48 -19,75 475,46
Vakıflar Bankası 4,06 -9,78 -26,32
Vakko Tekstil 4,50 -12,62 -0,88
Vanet Gıda 1,51 -10,12 5,59
Verusa Holding 26,36 -8,22 42,10
Verusaturk Girisim 5,56 -5,60 5,73
Vestel 15,73 -10,22 24,64
Vestel Beyaz Eşya 27,32 -1,01 29,49
Viking Kağıt 4,61 -4,16 146,52
Yapı Kredi Koray GMYO 3,73 -5,33 54,13
Yapı ve Kredi Bank. 2,05 -4,21 -17,34
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,00 -5,93 107,80
Yataş 8,13 -9,87 10,76
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,50 -11,66 55,28
Yeni Gimat GMYO 11,70 -1,68 -2,27
Yeşil GMYO 0,82 -9,89 28,12
Yeşil Yapı 0,85 -10,53 28,79
Yeşil Yatırım Holding 16,15 -12,70 43,81
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.645,00 1,70 159,59
Yonga Mobilya 25,74 -7,41 178,80
Yükselen Çelik 14,46 -9,62 135,89
Yünsa 11,85 -15,72 17,70
Zorlu Enerji 2,21 -8,68 35,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

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