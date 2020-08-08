Yatırımcı rehberi (9) Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)

İş Bankası (A) 293.500,00

76,99

İş Bankası (B) 40.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 293.500,00 76,99 İş Bankası (B) 40.500,00 -10,00 34,19 İş Bankası (C) 4,73 -1,46 -26,21 İş Bankası (Kur.) 403.000,00 0,00 91,91 İş Fin.Kir. 3,60 -10,89 -5,26 İş Girişim 7,07 -15,13 86,05 İş GMYO 1,76 -12,87 0,00 İş Y. Men. Değ. 7,49 -5,19 86,01 İş Yat. Ort. 3,30 13,01 104,80 İşbir Holding 1.298,00 -10,48 201,86 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,85 -7,61 37,10 İttifak Holding 3,05 -14,33 -18,01 İz Hayvancılık Tarım 4,00 -18,70 52,88 İzmir Demir Çelik 15,99 -12,05 95,24 İzmir Fırça 2,40 -11,11 33,33 Jantsa Jant Sanayi 98,00 -11,79 84,25 Kafein Yazılım 17,15 -8,48 54,42 Kaplamin 8,81 -9,46 58,74 Kardemir (A) 3,64 -17,27 37,36 Kardemir (B) 3,06 -10,53 15,91 Kardemir (D) 2,66 -11,04 0,00 Karel Elektronik 16,58 -4,71 14,11 Karsan Otomotiv 2,71 -7,82 71,52 Karsu Tekstil 4,93 -14,11 52,16 Kartonsan 603,90 -10,65 56,31 Katmerciler Ekipman 4,63 -10,27 20,57 Kent Gıda 1.422,00 -34,39 708,87 Kerevitaş Gıda 4,94 -8,18 51,53 Kervansaray Yat. Holding 0,40 -13,04 -27,27 Kiler GMYO 8,95 36,64 136,15 Klimasan Klima 13,70 -13,40 -35,42 Koç Holding 15,00 -7,24 -25,03 Konfrut Gıda 10,85 -12,85 38,75 Konya Çimento 419,90 -10,85 54,77 Kordsa Teknik Tekstil 11,10 -6,80 -12,71 Koza Altın 86,00 -0,52 16,14 Koza Madencilik 13,63 -4,28 35,89 Körfez GMYO 5,34 -19,70 123,43 Kristal Kola 1,88 -12,56 24,50 Kron Telekomünikasyon 24,98 -16,62 96,38 Kuştur Kuşadası Turizm 61,20 -34,30 160,70 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,40 -14,89 45,45 Kütahya Porselen 26,00 -20,25 292,75 Lider Faktoring 2,83 -8,12 54,22 Link Bilgisayar 25,90 1,01 42,70 Logo Yazılım 84,95 -5,77 39,72 Lokman Hekim Sağlık 7,41 -10,83 28,20 Lüks Kadife 22,48 16,78 160,19 Makina Takım 2,17 -8,05 15,43 Marka Yatırım Holding 2,17 -15,89 83,90 Marmaris Altınyunus 107,60 -14,54 51,55 Marshall 117,80 -19,70 147,79 Martı GMYO 1,90 -10,38 88,12 Martı Otel 1,05 -12,50 15,38 Mavi Giyim 36,42 -12,11 -37,10 Mazhar Zorlu Holding 13,60 -13,81 12,49 Mega Polietilen 3,38 -16,95 166,47 Menderes Tekstil 2,94 -3,29 124,43 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 29,40 -19,36 51,23 Merko Gıda 1,70 -10,99 61,90 Metemtur Otelcilik 2,06 -10,43 15,73 Metro Holding 1,82 -8,08 31,88 Metro Petrol ve Tesisleri 3,29 -11,08 67,86 Metro Yatırım Ortaklığı 2,19 -11,34 -58,93 Migros Ticaret 38,54 -13,90 59,12 Milpa 3,66 -4,94 67,12 Mistral GMYO 2,87 7,09 51,85 MLP Sağlık 15,63 -10,22 -2,31 MMC San. ve Tic. Yat. 1,64 -5,75 43,86 Mondi Tire Kutsan 5,75 -7,26 38,89 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.103,40 0,05 2,81 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 22,04 -8,01 73,27 Net Holding 2,27 -9,92 -12,69 Netaş Telekom. 14,43 -13,23 10,49 Niğbaş Niğde Beton 15,29 -4,50 146,61 Nuh Çimento 17,70 -0,39 61,13 Nurol GMYO 8,15 7,80 128,29 Odaş Elektrik 2,22 -11,90 53,56 Olmuksan-IP 4,51 -11,91 76,11 Orge Enerji Elektrik 7,06 -2,89 42,34 Orma Orman Mahsulleri 9,75 -20,41 253,26 Osmanlı Menkul 13,12 4,88 214,23 Ostim Endüstriyel Yat 2,37 -15,96 41,07 Otokar 153,20 -8,86 4,19 Oyak Çimento 7,66 -7,82 39,33 Oyak Yat. Ort. 6,53 0,77 182,85 Oylum Sınai Yatırımlar 3,15 -7,62 1,98 Özak GMYO 3,92 -15,33 52,53 Özbal Çelik Boru 2,98 -9,70 84,88 Özderici GMYO 2,02 -14,77 28,66 Özerden Plastik 2,02 -1,94 -11,40 Panora GMYO 5,24 -5,42 -6,46 Papilon Savunma 14,09 -11,99 82,84 Park Elek.Madencilik 3,68 -13,62 20,66 Parsan 17,13 -10,55 1,12 Pegasus 45,40 -5,06 -47,45 Peker GMYO 9,96 -10,67 218,21 Penguen Gıda 2,82 -6,62 208,06 Pera GMYO 1,33 -18,40 41,49 Pergamon Dış Ticaret 11,26 -5,70 45,52 Petkim 3,64 -6,91 -4,46 Petrokent Turizm 716,80 -24,91 459,56 Pınar Et ve Un 19,21 -0,72 109,49 Pınar Su 5,37 -1,47 131,47 Pınar Süt 19,20 -3,13 51,54 Plastikkart 10,42 -15,08 12,41 Polisan Holding 2,99 -9,12 -0,91 Politeknik Metal 154,00 -4,41 102,44 Prizma Press Matbaacılık 3,46 -11,96 -19,53 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.198,10 0,30 8,15 QNB Finans Fin. Kir. 118,00 -34,30 -8,60 QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 688,00 1,16 20,17 QNB Finans Portföy Altın BYF 41,60 6,94 59,82 QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 34,10 -5,80 -14,54 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 57,60 29,73 155,77 QNB Finansbank 58,45 -34,29 55,87 Ral Yatırım Holding 22,30 1,36 227,94 Ray Sigorta 5,75 -6,96 68,13 Reysaş GMYO 4,48 -10,40 -2,40 Reysaş Lojistik 4,77 -6,47 8,90 Rhea Girişim 2,29 -19,08 92,44 Rodrigo Tekstil 2,36 -10,94 30,39 Royal Halı 2,67 26,54 94,89 RTA Laboratuvarları 51,85 38,41 2134,91 Sabancı Holding 7,81 -6,80 -14,36 Safkar Ege Soğutmacılık 3,59 -13,08 64,68 Sanel Mühendislik 3,18 -12,64 8,38 Sanifoam Sünger 5,14 -11,07 2,80 Sanko Pazarlama 7,05 -9,50 -7,85 Saray Matbaacılık 3,35 -7,71 159,13 Sarkuysan 6,60 -3,08 38,48 Sasa Polyester 12,47 -7,83 61,32 Say Reklamcılık 4,02 -6,73 79,46 Sekuro Plastik 7,10 -7,79 32,46 Selçuk Ecza Deposu 8,20 -3,42 37,47 Selçuk Gıda 3,32 -5,95 93,02 Senkron Güvenlik 2,11 -11,72 -22,71 Serve Film Prodüksiyon 5,50 -8,64 245,91 Servet GMYO 20,88 -8,74 145,65 Seyitler Kimya 8,80 -0,45 29,60 Silverline Endüstri 3,72 -3,63 72,22 Sinpaş GMYO 1,32 -13,16 13,79 Smartiks Yazılım 7,41 -5,96 -24,46 Soda Sanayii 6,69 2,61 12,88 Sodaş Sodyum Sanayii 10,16 -15,33 164,16 Söktaş 3,71 -12,71 118,17 Sönmez Filament 8,81 -12,43 80,53 Sönmez Pamuklu 10,01 0,40 103,46 Sumaş Suni Tahta 14,82 -18,57 49,70 Şeker Fin. Kir. 4,41 -11,62 -7,74 Şekerbank 1,35 -8,78 3,05 Şişe Cam 6,03 4,51 17,73 Şok Marketler 11,53 -14,15 7,16 T. Halk Bankası 5,00 -9,42 -15,40 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,66 -10,22 -4,45 T.S.K.B. 1,07 -5,31 -11,57 T.Tuborg 14,34 -2,65 20,50 Taç Tarım Ürünleri 4,66 -8,45 49,36 Tat Gıda 9,83 -13,85 61,58 TAV Havalimanları 17,08 2,89 -37,12 Taze Kuru Gıda 41,68 -19,77 475,69 Tek-Art Turizm 1,51 -12,21 19,84 Tekfen Holding 14,33 -6,34 -22,76 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,90 -7,96 40,48 Temapol Polimer Plastik 7,05 -11,65 35,06 TGS Dış Ticaret 8,69 1,64 86,08 Tofaş Oto. Fab. 22,90 -9,91 -1,73 Torunlar GMYO 3,80 -12,64 38,18 Trabzon Liman 12,17 -11,56 14,17 Trabzonspor Sportif 3,36 -16,21 56,28 Trakya Cam 3,90 3,17 15,01 Trend GMYO 4,75 -12,52 115,91 TSKB GMYO 3,12 -9,83 132,84 Tuğçelik 5,19 -15,20 31,39 Tukaş 8,54 -3,50 -30,85 Turcas Petrol 3,10 -13,89 16,10 Turkcell 14,90 0,27 7,97 Tümosan Motor ve Traktör 6,71 -14,08 4,68 Tüpraş 77,90 -5,63 -38,56 Türk Hava Yolları 10,75 0,56 -25,66 Türk Prysmian Kablo 5,07 -9,46 96,47 Türk Telekom 6,96 -3,87 -3,54 Türk Traktör 96,50 -10,65 82,38 Türker Proje Gayrimenkul 68,00 12,68 61,90 Ufuk Yatırım 6,86 0,15 165,89 Ulaşlar Turizm Yat. 4,27 -14,60 101,42 Ulusoy Elektrik 41,58 -3,97 56,32 Ulusoy Un Sanayi 9,85 -0,91 157,85 Umpaş Holding 0,68 -1,45 9,68 Uşak Seramik 1,61 -7,47 32,68 Utopya Turizm 6,90 -4,30 40,24 Uzertaş Boya 4,19 -3,90 88,74 Ülker Bisküvi 22,10 -15,20 -1,16 Vakıf Fin. Kir. 4,58 -3,38 89,26 Vakıf GMYO 3,40 -0,58 96,42 Vakıf Yat. Ort. 10,48 -19,75 475,46 Vakıflar Bankası 4,06 -9,78 -26,32 Vakko Tekstil 4,50 -12,62 -0,88 Vanet Gıda 1,51 -10,12 5,59 Verusa Holding 26,36 -8,22 42,10 Verusaturk Girisim 5,56 -5,60 5,73 Vestel 15,73 -10,22 24,64 Vestel Beyaz Eşya 27,32 -1,01 29,49 Viking Kağıt 4,61 -4,16 146,52 Yapı Kredi Koray GMYO 3,73 -5,33 54,13 Yapı ve Kredi Bank. 2,05 -4,21 -17,34 Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,00 -5,93 107,80 Yataş 8,13 -9,87 10,76 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,50 -11,66 55,28 Yeni Gimat GMYO 11,70 -1,68 -2,27 Yeşil GMYO 0,82 -9,89 28,12 Yeşil Yapı 0,85 -10,53 28,79 Yeşil Yatırım Holding 16,15 -12,70 43,81 Yibitaş İnşaat Malzeme 7.645,00 1,70 159,59 Yonga Mobilya 25,74 -7,41 178,80 Yükselen Çelik 14,46 -9,62 135,89 Yünsa 11,85 -15,72 17,70 Zorlu Enerji 2,21 -8,68 35,58 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA