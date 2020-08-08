HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

Yatırımcı rehberi (8)
08.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:11

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,41 -2,29 83,33
Acıpayam Selüloz 8,81 -6,77 39,52
Adel Kalemcilik 15,51 -8,22 -1,21
Adese Alışveriş Ticaret 1,85 -14,75 29,53
Afyon Çimento 3,84 -9,65 68,55
Ak Enerji 1,64 -8,38 50,46
Akbank 4,76 -9,16 -41,31
Akçansa 11,38 -10,95 17,39
Akdeniz Yatırım Hold. 6,10 -7,85 189,10
Akfen GMYO 2,90 -20,33 -28,40
Akın Tekstil 15,93 -2,15 15,52
Akiş GMYO 2,86 -13,07 -8,70
Akmerkez GMYO 42,90 0,75 91,48
Aksa 7,18 -2,97 2,52
Aksa Enerji 4,80 -12,41 26,32
Aksigorta 7,18 -4,77 32,52
Aksu Enerji 9,61 -11,43 -35,37
Alarko Carrıer 78,20 -13,59 30,93
Alarko GMYO 14,60 -11,94 -0,67
Alarko Holding 4,96 -8,66 -16,64
Albaraka Türk 1,47 -7,55 -3,92
Alcatel Lucent Teletaş 18,20 -8,50 51,16
Alkim Kağıt 12,07 -8,63 122,70
Alkim Kimya 12,80 -3,83 106,39
Altınyağ 1,13 -8,87 175,61
Altınyunus Çeşme 38,90 -3,81 289,39
Anadolu Cam 5,03 3,50 17,96
Anadolu Efes 18,65 -3,67 -12,35
Anadolu Grubu Holding 17,38 -6,46 -1,19
Anadolu Hayat Emek. 7,50 -7,64 23,25
Anadolu Isuzu 13,41 -11,13 10,19
Anadolu Sigorta 6,13 -4,07 47,59
Anel Elektrik 5,24 -3,53 63,48
Arçelik 21,72 -5,89 4,22
ARD Bilişim Teknolojileri 28,04 -3,24
Arena Bilgisayar 21,90 -4,87 200,62
Armada Bilgisayar 22,12 -5,31 34,96
Arsan Tekstil 4,86 -9,67 35,75
Artı Yatırım Holding 1,44 -15,79 77,78
Aselsan 16,79 -4,76 60,84
Ata GMYO 3,17 -7,58 -30,02
Atakule GMYO 2,14 -13,71 11,46
Atlantis Yatırım Holding 1,99 -1,97 99,00
Atlas Yat. Ort. 1,90 -7,50 96,57
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,98 -4,98 -3,17
Avrasya GMYO 2,03 -15,42 34,44
Avrasya Petrol ve Tur. 2,04 -8,93 12,09
Avrasya Stratejik GMYF 1.451,00 0,03 12,84
Avrupa Yatırım Holding 1,64 -8,89 6,49
Ayen Enerji 4,88 -10,79 40,63
Ayes Çelik Hasır ve Çit 5,00 10,38 128,31
Aygaz 12,48 -1,19 2,75
Bagfaş 15,51 -8,17 -7,79
Bak Ambalaj 8,90 -11,09 21,09
Balatacılar Balatacılık 1,73 -10,82 39,52
Bantaş Ambalaj 3,63 -9,25 44,05
Banvit 25,00 -0,87 34,63
Baştaş Başkent Çimento 3,75 -10,50 44,79
Batı Çimento 3,44 -18,10 3,93
Batısöke Çimento 1,62 -10,50 23,66
Bayrak Taban Sanayi 6,15 -10,35
Bera Holding 7,58 -7,56 96,88
Berkosan Yalıtım 3,67 -13,03 33,94
Beşiktaş Futbol Yat. 2,68 -8,22 9,39
Beyaz Filo 3,40 -10,53 8,63
Bilici Yatırım 7,61 -6,17 76,99
Bim Mağazalar 62,60 -12,39 35,47
Birko Mensucat 0,42 -10,64 35,48
Birlik Mensucat 1,86 3,91 63,16
Bizim Mağazaları 14,45 -15,00 29,36
Bomonti Elektrik 6,50 -12,75 407,81
Borusan Mannesmann 12,25 -11,68 6,99
Borusan Yat. Paz. 82,15 -8,87 37,11
Bosch Fren Sistemleri 710,00 -33,03 146,72
Bossa 8,63 -10,66 7,07
Brisa 10,60 -6,77 13,02
Burçelik 21,60 -31,08 271,77
Burçelik Vana 64,40 -25,03 563,23
Bursa Çimento 5,96 -0,83 48,87
Carrefoursa 6,74 -7,16 43,10
Casa Emtia Petrol 26,72 6,45 184,56
Ceo Event Medya 4,14 -7,59 13,05
Coca Cola İçecek 40,02 -10,31 5,71
Cosmos Yat. Holding 3,02 -0,98 48,04
Credıtwest Faktorıng 5,30 8,16 84,03
Çelebi 69,65 -7,99 -31,78
Çelik Halat 12,87 1,98 98,00
Çemaş Döküm 1,55 -6,63 23,65
Çemtaş 10,40 -13,69 27,94
Çimbeton 65,90 -16,58 59,72
Çimentaş 24,34 -9,25 62,27
Çimsa 9,88 -14,97 8,81
Çuhadaroğlu Metal 3,59 -13,29 12,54
Dagi Giyim 7,88 5,07 215,20
Dagi Yatırım Holding 6,94 -6,09 207,08
Dardanel 12,50 1,63 229,82
Datagate Bilgisayar 8,56 -14,57 9,60
Demısaş Döküm 5,30 -2,93 52,30
Denge Holding 1,95 -3,94 42,34
Deniz GMYO 7,56 -15,72 49,70
Denizli Cam 7,10 -3,40 -14,87
Derimod 6,58 -5,19 -7,84
Derlüks Deri 8,36 19,94 106,63
Desa Deri 6,35 -19,62 39,87
Despec Bilgisayar 8,37 -1,53 97,41
Deva Holding 21,26 0,66 138,13
Diriteks Diriliş Tekstil 1,41 -7,24 80,77
Ditaş Doğan 25,14 -12,04 164,21
DO-CO 342,00 -4,44 -39,36
Doğan Burda 29,08 7,86 379,08
Doğan Holding 1,97 -6,64 9,72
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,87 2,50 73,94
Doğusan 2,53 -16,78 21,63
Doğuş GMYO 8,17 -6,95 80,35
Doğuş Otomotiv 15,85 -6,76 66,49
Döktaş Dökümcülük 27,40 -19,51 -13,42
Duran Doğan Basım 16,65 -4,31 18,59
Dyo Boya 5,59 -20,37 14,08
Eczacıbaşı İlaç 5,91 -6,34 61,89
Eczacıbaşı Yatırım 13,98 -9,81 45,14
Edip Gayrimenkul 2,23 -14,56 60,43
Ege Endüstri 687,90 -5,62 22,28
Ege Gübre 95,15 -11,07 93,02
Ege Profil 15,95 5,63 33,25
Ege Seramik 4,74 -11,40 28,86
Egeli & Co Tarım Girişim 0,93 -13,08 190,63
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,87 -17,14 123,08
Egeli&Co Yatırım Holding 0,63 -17,11 215,00
Egeplast 13,38 -11,10 7,04
Ekiz Kimya 10,29 10,76 1586,89
Emek Elektrik 2,49 -12,32 56,60
Eminiş Ambalaj 3,70 0,00 143,42
Emlak Konut GMYO 1,96 -12,50 35,39
Enerjisa Enerji 8,51 2,65 26,34
Enka İnşaat 6,39 -1,54 14,48
Erbosan 21,00 -11,62 -15,93
Ereğli Demir Çelik 8,18 7,07 -7,13
Ersu Gıda 4,14 -2,13 100,00
Escort Teknoloji 3,13 -10,83 125,18
Etiler Gıda 3,66 4,57 49,39
Euro Kapital Yat. Ort. 1,79 -12,68 11,61
Euro Trend Yat. Ort. 1,53 -14,04 28,16
Euro Yat. Ort. 1,47 -13,02 30,58
Euro Yatırım Holding 1,75 -3,31 16,67
FADE GIDA 2,90
Fenerbahçe Futbol 13,34 -0,74 -7,81
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,57 -18,31 -21,88
F-M İzmit Piston 80,40 -32,15 69,75
Fonet Bilgi Teknolojileri 9,64 -6,41 25,36
Ford Otosan 77,00 -7,23 16,46
Formet Çelik Kapı 2,86 -8,04 -4,67
Frigo Pak Gıda 32,36 14,43 149,69
Galatasaray Sportif 2,44 -1,61 20,20
Garanti Bankası 6,58 -6,27 -40,93
Garanti Faktoring 9,00 -4,26 132,56
Garanti Yat. Ort. 2,11 -12,45 95,37
Gedik Y. Men. Değ. 8,53 -5,85 171,23
Gedik Yatırım Holding 20,50 -8,24 166,58
Gediz Ambalaj 12,79 -3,25 89,20
Gentaş 2,41 -13,31 16,88
Gersan Elektrik 5,97 -7,59 87,15
Global Men. Değ. 4,59 -12,90 144,15
Global Yat. Holding 4,11 -11,99 -15,61
Good-Year 4,64 -15,64 14,57
Göltaş Çimento 18,00 -14,61 1,18
Gözde Girişim 4,73 -15,99 -7,98
GSD Denizcilik 3,61 -17,77 41,02
GSD Holding 2,31 -10,12 55,03
Gübre Fabrik. 28,26 -3,22 212,61
Güler Yat. Holding 18,23 30,77 798,03
Güneş Sigorta 5,48 -12,32 151,38
Halk GMYO 2,12 -15,54 74,15
Halk Sigorta 2,82 -16,81 68,49
Hatay Tekstil 8,74 -8,96 29,79
Hedef Girişim 3,70 -7,96 41,76
Hektaş 13,90 -5,89 73,32
HUB Girişim 16,13 -11,66 71,80
Hürriyet Gzt. 1,55 -5,49 35,96
ICBC Turkey Bank 5,30 -2,57 0,57
İdealist Danışmanlık 4,22 -6,43 27,11
İdealist GMYO 4,51 6,37 47,39
İhlas Ev Aletleri 1,82 -15,35 -41,85
İhlas Gayrimenkul 1,45 -14,71 20,83
İhlas Gazetecilik 2,53 -11,23 -44,27
İhlas Holding 0,80 -11,11 -12,09
İhlas Yayın Holding 1,43 -8,92 40,20
İndeks Bilgisayar 12,28 -7,67 30,92
Info Yatırım 6,79 -10,78 39,63
İntema 11,80 -11,01 27,43
İpek Doğal Enerji 11,97 -8,49 55,05
İskenderun Demir Çelik 6,67 -1,33 -14,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Magazin
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Arda Turan, Galatasaray'a gitmek için Boca Juniors ve Sao Paulo'yu reddetti Spor
Arda Turan, Galatasaray'a gitmek için Boca Juniors ve Sao Paulo'yu reddetti
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı Güncel
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Politika
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar 3. Sayfa
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Koca'nın 'Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?' tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Medipol Başakşehir, Mehmet Topal'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı
Medipol Başakşehir, Mehmet Topal'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Bir buçuk metrelik yayın balıklarına büyük ilgi; tanesi 2 bin liradan satılıyor
Bir buçuk metrelik yayın balıklarına büyük ilgi; tanesi 2 bin liradan satılıyor
Asker uğurlamalarına taahhütnameli önlem! 'Uğurlama yok' diye söz verecekler
Asker uğurlamalarına taahhütnameli önlem! "Uğurlama yok" diye söz verecekler
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi
Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Donald Trump Muharrem İnce Mustafa Destici Bülent Bostanoğlu
Magazin Kenan Doğulu Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Merve Boluğur
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Kaza Beyrut Lübnan Ağustos
Şu an buradasınız: Yatırımcı rehberi (8) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 11:14:46. #1.15#
title