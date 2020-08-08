Yatırımcı rehberi (8) Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)

A.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,41 -2,29 83,33 Acıpayam Selüloz 8,81 -6,77 39,52 Adel Kalemcilik 15,51 -8,22 -1,21 Adese Alışveriş Ticaret 1,85 -14,75 29,53 Afyon Çimento 3,84 -9,65 68,55 Ak Enerji 1,64 -8,38 50,46 Akbank 4,76 -9,16 -41,31 Akçansa 11,38 -10,95 17,39 Akdeniz Yatırım Hold. 6,10 -7,85 189,10 Akfen GMYO 2,90 -20,33 -28,40 Akın Tekstil 15,93 -2,15 15,52 Akiş GMYO 2,86 -13,07 -8,70 Akmerkez GMYO 42,90 0,75 91,48 Aksa 7,18 -2,97 2,52 Aksa Enerji 4,80 -12,41 26,32 Aksigorta 7,18 -4,77 32,52 Aksu Enerji 9,61 -11,43 -35,37 Alarko Carrıer 78,20 -13,59 30,93 Alarko GMYO 14,60 -11,94 -0,67 Alarko Holding 4,96 -8,66 -16,64 Albaraka Türk 1,47 -7,55 -3,92 Alcatel Lucent Teletaş 18,20 -8,50 51,16 Alkim Kağıt 12,07 -8,63 122,70 Alkim Kimya 12,80 -3,83 106,39 Altınyağ 1,13 -8,87 175,61 Altınyunus Çeşme 38,90 -3,81 289,39 Anadolu Cam 5,03 3,50 17,96 Anadolu Efes 18,65 -3,67 -12,35 Anadolu Grubu Holding 17,38 -6,46 -1,19 Anadolu Hayat Emek. 7,50 -7,64 23,25 Anadolu Isuzu 13,41 -11,13 10,19 Anadolu Sigorta 6,13 -4,07 47,59 Anel Elektrik 5,24 -3,53 63,48 Arçelik 21,72 -5,89 4,22 ARD Bilişim Teknolojileri 28,04 -3,24 Arena Bilgisayar 21,90 -4,87 200,62 Armada Bilgisayar 22,12 -5,31 34,96 Arsan Tekstil 4,86 -9,67 35,75 Artı Yatırım Holding 1,44 -15,79 77,78 Aselsan 16,79 -4,76 60,84 Ata GMYO 3,17 -7,58 -30,02 Atakule GMYO 2,14 -13,71 11,46 Atlantis Yatırım Holding 1,99 -1,97 99,00 Atlas Yat. Ort. 1,90 -7,50 96,57 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,98 -4,98 -3,17 Avrasya GMYO 2,03 -15,42 34,44 Avrasya Petrol ve Tur. 2,04 -8,93 12,09 Avrasya Stratejik GMYF 1.451,00 0,03 12,84 Avrupa Yatırım Holding 1,64 -8,89 6,49 Ayen Enerji 4,88 -10,79 40,63 Ayes Çelik Hasır ve Çit 5,00 10,38 128,31 Aygaz 12,48 -1,19 2,75 Bagfaş 15,51 -8,17 -7,79 Bak Ambalaj 8,90 -11,09 21,09 Balatacılar Balatacılık 1,73 -10,82 39,52 Bantaş Ambalaj 3,63 -9,25 44,05 Banvit 25,00 -0,87 34,63 Baştaş Başkent Çimento 3,75 -10,50 44,79 Batı Çimento 3,44 -18,10 3,93 Batısöke Çimento 1,62 -10,50 23,66 Bayrak Taban Sanayi 6,15 -10,35 Bera Holding 7,58 -7,56 96,88 Berkosan Yalıtım 3,67 -13,03 33,94 Beşiktaş Futbol Yat. 2,68 -8,22 9,39 Beyaz Filo 3,40 -10,53 8,63 Bilici Yatırım 7,61 -6,17 76,99 Bim Mağazalar 62,60 -12,39 35,47 Birko Mensucat 0,42 -10,64 35,48 Birlik Mensucat 1,86 3,91 63,16 Bizim Mağazaları 14,45 -15,00 29,36 Bomonti Elektrik 6,50 -12,75 407,81 Borusan Mannesmann 12,25 -11,68 6,99 Borusan Yat. Paz. 82,15 -8,87 37,11 Bosch Fren Sistemleri 710,00 -33,03 146,72 Bossa 8,63 -10,66 7,07 Brisa 10,60 -6,77 13,02 Burçelik 21,60 -31,08 271,77 Burçelik Vana 64,40 -25,03 563,23 Bursa Çimento 5,96 -0,83 48,87 Carrefoursa 6,74 -7,16 43,10 Casa Emtia Petrol 26,72 6,45 184,56 Ceo Event Medya 4,14 -7,59 13,05 Coca Cola İçecek 40,02 -10,31 5,71 Cosmos Yat. Holding 3,02 -0,98 48,04 Credıtwest Faktorıng 5,30 8,16 84,03 Çelebi 69,65 -7,99 -31,78 Çelik Halat 12,87 1,98 98,00 Çemaş Döküm 1,55 -6,63 23,65 Çemtaş 10,40 -13,69 27,94 Çimbeton 65,90 -16,58 59,72 Çimentaş 24,34 -9,25 62,27 Çimsa 9,88 -14,97 8,81 Çuhadaroğlu Metal 3,59 -13,29 12,54 Dagi Giyim 7,88 5,07 215,20 Dagi Yatırım Holding 6,94 -6,09 207,08 Dardanel 12,50 1,63 229,82 Datagate Bilgisayar 8,56 -14,57 9,60 Demısaş Döküm 5,30 -2,93 52,30 Denge Holding 1,95 -3,94 42,34 Deniz GMYO 7,56 -15,72 49,70 Denizli Cam 7,10 -3,40 -14,87 Derimod 6,58 -5,19 -7,84 Derlüks Deri 8,36 19,94 106,63 Desa Deri 6,35 -19,62 39,87 Despec Bilgisayar 8,37 -1,53 97,41 Deva Holding 21,26 0,66 138,13 Diriteks Diriliş Tekstil 1,41 -7,24 80,77 Ditaş Doğan 25,14 -12,04 164,21 DO-CO 342,00 -4,44 -39,36 Doğan Burda 29,08 7,86 379,08 Doğan Holding 1,97 -6,64 9,72 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,87 2,50 73,94 Doğusan 2,53 -16,78 21,63 Doğuş GMYO 8,17 -6,95 80,35 Doğuş Otomotiv 15,85 -6,76 66,49 Döktaş Dökümcülük 27,40 -19,51 -13,42 Duran Doğan Basım 16,65 -4,31 18,59 Dyo Boya 5,59 -20,37 14,08 Eczacıbaşı İlaç 5,91 -6,34 61,89 Eczacıbaşı Yatırım 13,98 -9,81 45,14 Edip Gayrimenkul 2,23 -14,56 60,43 Ege Endüstri 687,90 -5,62 22,28 Ege Gübre 95,15 -11,07 93,02 Ege Profil 15,95 5,63 33,25 Ege Seramik 4,74 -11,40 28,86 Egeli & Co Tarım Girişim 0,93 -13,08 190,63 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,87 -17,14 123,08 Egeli&Co Yatırım Holding 0,63 -17,11 215,00 Egeplast 13,38 -11,10 7,04 Ekiz Kimya 10,29 10,76 1586,89 Emek Elektrik 2,49 -12,32 56,60 Eminiş Ambalaj 3,70 0,00 143,42 Emlak Konut GMYO 1,96 -12,50 35,39 Enerjisa Enerji 8,51 2,65 26,34 Enka İnşaat 6,39 -1,54 14,48 Erbosan 21,00 -11,62 -15,93 Ereğli Demir Çelik 8,18 7,07 -7,13 Ersu Gıda 4,14 -2,13 100,00 Escort Teknoloji 3,13 -10,83 125,18 Etiler Gıda 3,66 4,57 49,39 Euro Kapital Yat. Ort. 1,79 -12,68 11,61 Euro Trend Yat. Ort. 1,53 -14,04 28,16 Euro Yat. Ort. 1,47 -13,02 30,58 Euro Yatırım Holding 1,75 -3,31 16,67 FADE GIDA 2,90 Fenerbahçe Futbol 13,34 -0,74 -7,81 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,57 -18,31 -21,88 F-M İzmit Piston 80,40 -32,15 69,75 Fonet Bilgi Teknolojileri 9,64 -6,41 25,36 Ford Otosan 77,00 -7,23 16,46 Formet Çelik Kapı 2,86 -8,04 -4,67 Frigo Pak Gıda 32,36 14,43 149,69 Galatasaray Sportif 2,44 -1,61 20,20 Garanti Bankası 6,58 -6,27 -40,93 Garanti Faktoring 9,00 -4,26 132,56 Garanti Yat. Ort. 2,11 -12,45 95,37 Gedik Y. Men. Değ. 8,53 -5,85 171,23 Gedik Yatırım Holding 20,50 -8,24 166,58 Gediz Ambalaj 12,79 -3,25 89,20 Gentaş 2,41 -13,31 16,88 Gersan Elektrik 5,97 -7,59 87,15 Global Men. Değ. 4,59 -12,90 144,15 Global Yat. Holding 4,11 -11,99 -15,61 Good-Year 4,64 -15,64 14,57 Göltaş Çimento 18,00 -14,61 1,18 Gözde Girişim 4,73 -15,99 -7,98 GSD Denizcilik 3,61 -17,77 41,02 GSD Holding 2,31 -10,12 55,03 Gübre Fabrik. 28,26 -3,22 212,61 Güler Yat. Holding 18,23 30,77 798,03 Güneş Sigorta 5,48 -12,32 151,38 Halk GMYO 2,12 -15,54 74,15 Halk Sigorta 2,82 -16,81 68,49 Hatay Tekstil 8,74 -8,96 29,79 Hedef Girişim 3,70 -7,96 41,76 Hektaş 13,90 -5,89 73,32 HUB Girişim 16,13 -11,66 71,80 Hürriyet Gzt. 1,55 -5,49 35,96 ICBC Turkey Bank 5,30 -2,57 0,57 İdealist Danışmanlık 4,22 -6,43 27,11 İdealist GMYO 4,51 6,37 47,39 İhlas Ev Aletleri 1,82 -15,35 -41,85 İhlas Gayrimenkul 1,45 -14,71 20,83 İhlas Gazetecilik 2,53 -11,23 -44,27 İhlas Holding 0,80 -11,11 -12,09 İhlas Yayın Holding 1,43 -8,92 40,20 İndeks Bilgisayar 12,28 -7,67 30,92 Info Yatırım 6,79 -10,78 39,63 İntema 11,80 -11,01 27,43 İpek Doğal Enerji 11,97 -8,49 55,05 İskenderun Demir Çelik 6,67 -1,33 -14,65 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA