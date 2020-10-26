Yarı çıplak halde 5. kattan düşen gencin annesinden şok iddia

Yarı çıplak halde 5. kattan düşen gencin annesinden şok iddia Anne Hatice Çimen: "Oğlumu önce dövüp sonra balkondan attılar" "Meğer soymuşlar oğlumu kablo ile vurarak darp etmişler, sonra da balkondan atmışlar" Gaziantep'te yarı çıplak halde 5.

Yarı çıplak halde 5. kattan düşen gencin annesinden şok iddia

Anne Hatice Çimen: "Oğlumu önce dövüp sonra balkondan attılar"

"Meğer soymuşlar oğlumu kablo ile vurarak darp etmişler, sonra da balkondan atmışlar"

GAZİANTEP - Gaziantep'te yarı çıplak halde 5. kattan park halindeki bir aracın üzerine düşen 20 yaşındaki Mehmet Coşkun Kızıklı'nın annesi Hatice Çimen, oğlunun düşmediğini, kuzenleri tarafından kablo ile darp edildikten sonra balkondan atıldığını iddia etti.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Hatice Çimen, oğlunun daha önce de tehdit edildiğini, bunu da olaydan sonra oğlunun arkadaşından duyduğunu ifade ederek olay günü yaşananları anlattı. Polisin yaptığı inceleme sonucu, ölen eşinin yeğenleri olan Ö.K. ve İ.K.'nın gözaltına alındığını belirten Çimen, "İki kuzenleri gece 3'te ev geldiler bunlar halasının çocukları. Bana, 'Mehmet evde mi' dediler ben de 'hayır evde değil' dedim. Neden arıyorsunuz dedim bana dedikleri kelime, 'Mehmet ablasıyla eniştesini tehdit ediyormuş öldürecekmiş' dediler. Bunlarla konuşurken Mehmet geldi eve bu sırada 'sen nasıl ablanı tehdit edersin' dedi ve bir tane vurdu çocuğa. Mehmet yok anne öyle bir şey yok dedi ve biz sakin şekilde 5'e kadar konuştuk. Sonrasında dediler ki biz Mehmet'i alalım dışarda konuşalım Mehmet geri gelecek eve dediler alıp gittiler. Beklerken saat 6.30 oldu gelmediler bende işe gideceğim evden çıkıp otobüse bindim işe geldiğim esnada komşum aradı Hatice yetiş Mehmet kriz geçiriyor dedi ama ben inanmadım bana doğruyu söyle dedim sonra bana 'Mehmet balkondan düştü' dedi o an fenalaştım kendime gelince taksi tutup hastaneye gittim" dedi.

"Annem dayanamaz"

Hastaneden müdahale odasına doktordan rica edip girdiğini ifade eden Çimen, "Oğlumu gördüm ve sadece dediği 'annemi dışarı çıkartın, annem dayanamaz' dedi. Ben başı dönüp düştü diye düşünüyordum meğerse soymuşlar oğlumu kabloyla vurarak darp etmişler üstünde bin 500 lirası vardı onu almışlar. Sonra da balkondan aşağıya atmışlar. Ben biraz sakinleşince kızımı aradım ve 'annem Mehmet seni tehdit etti mi? dedim o da 'yok anne Mehmet beni niye tehdit edecek' dedi. O zaman kafa dank etti bunlar attılar dedim" ifadelerini kullandı.

"Daha önce tehdit etmişler"

Olaydan sonra karşıda tarafın aradığını ama artık görüşmek istemediğini belirten anne Çimen, "Dün bir arkadaşı aradı oğlumun bana 'abla Mehmet bana söylemişti bunlar sıkıştırıyorlarmış, Mehmet sen göreceksin' böyle tehdit ediyorlarmış dedi. Emniyetle görüşüm şu anda gözaltına alınmışlar savcılık ise darp raporunu bekliyor" diye konuştu.

Öte yandan, Mehmet Coşkun Kızıklı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği, tedavisinin ise yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.

(RY-SD-HA-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL