Veterinerin şehit edildiği bölgede şüpheli 2 kişinin yollarını kesip araçlarına ateş açtıkları işçi İHA'ya konuştu

Kayseri'de veterinerin şehit edilip aracının gasp edildiği bölgeye yakın bir yerde, olaydan önce şüpheli 2 kişinin yolları kesilip araçlarına ateş açılan işçi, yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı. İşçi İ.T, "Köseler köyünü geçince 2 kişi önümüze atladı. Bize "dur" dediler, durmayınca 2 tane mermi sıktılar" dedi.

Geçtiğimiz pazar günü Ankara'da TBMM'nin yeni yasama yılı için açılışına saatler kala İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırı girişiminde 2 teröristten biri üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirirken, diğeri de polis ekipleri tarafından öldürüldü. Olayda 2 polis memuru da yaralandı.

Veterineri şehit edip aracını gasp ettiler

Yürütülen soruşturma çerçevesinde teröristlerin saldırı girişimin de kullandıkları 38 plakalı aracı ise Kayseri'nin Develi ilçesinde veteriner Mikail Bozlağan'ı şehit ettikten sonra aracını gasp ettikleri tespit edildi.

Veterinerin şehit edildiği bölgeye yakın bir yerde şüpheli 2 kişi işçilerin önünü kesip, araçlarına ateş açtı iddia edildi

Veteriner Mikail Bozlağan'ın şehit edildiği Develi ilçesine bağlı Avlağa Mahallesi'nde yakın bir bölge olan Tomarza-Develi yolunda şüpheli 2 kişinin yol kestiği, durdurmak istedikleri araç kaçınca da araca ateş açtıkları iddia edildi. İddiaya göre ayrıca, aracı kurşunlanan şahsın olayı ihbar ettiği ama ardından Kahramanmaraş'a gittiği, ihbarcı gelmeyince olayın "avcılar olabileceği" değerlendirildiği belirtildi. Öte yandan, bu ihbarla alakalı olarak görevlendirilen müfettişlerinde inceleme yaptığı belirtildi.

Dehşeti yaşayan işçi İHA'ya konuştu

Önleri kesilerek araçları kurşunlanan işçilerden İ.T., olay anında yaşadıklarını İhlas Haber Ajansına anlattı. Taziyeye gitmek için yola çıktıklarını dile getiren İ.T, "Biz bir cenaze haberi aldık ve yola çıktık. Köseler köyünü geçince 2 kişi önümüze atladı. Bize "dur" dediler, durmayınca 2 tane mermi sıktılar. Biz mevki olarak nerede olduğumuzu bilmiyorduk. Memleketimiz Göksun'a gitmek için Tufanbeyli yoluna doğru devam ettik. Petrole gidince aracımızı durdurduk. Baktığımızda araçta 2 tane mermi izi olduğunu gördük. Bizi arayan jandarmalarla irtibata geçtik ve resim attık. Göksun'a gidene kadar bizi durmadan aradılar. 2 gün taziyede kaldıktan sonra Pazar günü geri gelince karakola ifademizi verdik. Bu olay Köseler köyünü geçince oldu. Bizde yaralı falan yok. Arabada hasar oluştu. Biz arabada 5 kişiydik" ifadelerin kullandı. - KAYSERİ