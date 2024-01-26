Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Yol Kenarında Bulunan Dron Sahibine Teslim Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Bursa'da yol kenarında yaklaşık piyasa değeri 80 bin lira olan dron bulan kişi, sahibini bulmaya çalıştı. İhlas Haber Ajansı'nın yayınladığı haber sonrası dron sahibine teslim edildi.

Bursa'da yol kenarında yaklaşık piyasa değeri 80 bin lira olan dron bulan kişi, sahibini bulmaya çalıştı. İhlas Haber Ajansı'nın yayınladığı haber sonrası dron sahibine teslim edildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selam Ulaş aracıyla seyir halindeyken bariyerlerin üzerinde dron olduğunu fark etti. Bunun üzerine arkasında araçla seyreden kardeşine durumu anlatmasıyla kardeşi hemen dronu güvenli bir şekilde alarak aracına getirdi. Burada bir süre sahibinin gelmesini bekleyen Ulaş, daha sonra aracına koyarak dron bulduğunu sosyal medya hesabında paylaştı. Daha sonra piyasa değeri 80 bin TL olan dronun sahibinin ortaya çıkıp gelmesini bekledi.

Selam Ulaş, "Sabah işe giderken İzmir Yolu'nda sol şeritte bariyerlerin bulunduğu alanda bulduk. Kardeşimi aradım arkamdan geliyordu. Sol şeritte bir dron var onu al dedim. Kardeşim dronu güvenli bir şekilde alıp video çektik ve sosyal medyada paylaştık. Şuanda sahibinin bulunmasını bekliyoruz. Çalışır şekilde ışıkları yanıyordu. Pervaneleri bariyerlere çarptığı için kalkış yapamıyordu. Şu anda sahibini arıyoruz, bulamazsak emniyete teslim edeceğiz" dedi.

Haberin yapılması ve sosyal medyada paylaşılması ile birlikte dronun sahibi bulunarak dron teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İhlas Haber Ajansı İzmir Bursa Bursa 3.Sayfa Teknoloji Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 26 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu kar var mı? 26 Ocak Gelin Evi yarışmacıları kimler? Gelin Evi canlı yayın izle! Okullar 1 ay tatil mi? Okullar bir ay tatil mi olacak, 15 gün mü? Tatil uzatıldı mı, kaç gün oldu 2024? CANLI ALTIN FİYATLARI | 26 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? TV YAYIN AKIŞI 26 OCAK! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? Cuma namazı kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman bitiyor, kaç dk sürer? Adanaspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Keçiörengücü maçı nereden izlenir? Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural ayrıldı mı? Hakan Ural neden yok? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim aldı? Rüyada sınava girmek veya geç kalmak ne anlama gelir? Rüyada kopya çektiğini görmek, sınavda başarısız olmak ne ifade eder? İstanbul-Ankara otoyolu kapandı mı? Anadolu Otoyolu'nda kar yağışı etkili oldu! Ankara Cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma selası ne zaman okunacak? 26 Ocak Cuma Ankara cuma namaz saati! Selçuk Pehlivanoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Pehlivanoğlu kaç yaşında, nereli? Selçuk Pehlivanoğlu biyografisi! Adanaspor-Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? Adanaspor-Keçiörengücü maçı hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title