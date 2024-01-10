Bitlis'te Tatvan Gençlik Merkezi çalışanları gazeteci Mücahit Tarlan'ı ziyaret etti

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Gençlik Merkezi idareci ve çalışanları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İhlas Haber Ajansı Muhabiri Mücahit Tarlan'ı ziyaret etti.

Ziyarette bulunan Tatvan Gençlik Merkezi Müdürü Burhanettin Avşar ve gençlik merkezi çalışanları, basının zor ve önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, hediye takdimlerinde bulundu.

İhlas Haber Ajansı Muhabiri Mücahit Tarlan ise Tatvan Gençlik Merkezi Müdürü Burhanettin Avşar'ın 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutladı.

Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlamak için ziyaret ettiklerini söyleyen Tatvan Gençlik Merkezi Müdürü Burhanettin Avşar, "İnsanlarımızın, kamuoyunun bilgilendirilmesi çok önemli bir hizmet. Bu önemli vazifeyi hakkıyla yerine getiren sizler olmak üzere tüm gazeteci arkadaşlarımın Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Ayrıca jeste jest ile karşılık verdiğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum" dedi. - BİTLİS