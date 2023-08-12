Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, İHA'ya veda ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bursa Valiliği görevine atanan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) veda ziyaretinde bulundu.

Valiler Kararnamesi ile Bursa Valiliğine atanan Vali Mahmut Demirtaş, İHA Mardin bürosunu ziyaret etti. Vali Demirtaş, ziyarette Mardin'de, Türkiye'de ve dünyadaki gelişmeleri en hızlı ve güvenilir şekilde kamuoyuna aktaran İHA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, İHA'yı çok başarılı ve Türkiye'nin en iyi ajansları arasında gördüğünü, yaptıkları çalışmaların daha da artarak devam etmesi temennisinde bulundu. - MARDİN