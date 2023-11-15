İHA muhabiri Hasan Ay'a ödül

KIRIKKALE - 16. Kırıkkalegücü Ulusal Spor Ödülleri töreninde İhlas Haber Ajansı Muhabiri Hasan Ay, "Yılın Medya İnsanı" ödülüne layık görüldü.

16. Kırıkkalegücü Ulusal Spor Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.Tören, İl Müftülüğü Külliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törenin sunuculuğunu eski TRT Spor spikeri Güven Göktaş üstlendi. Törende, İhlas Haber Ajansı Muhabiri Hasan Ay'a "Yılın Medya İnsanı" ödülü layık görüldü. Ay, ödülünü Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem'den aldı.

Törende konuşan Ay, meslek hayatında 4'üncü kez ödül aldığını belirterek, Kırıkkalegücü Ulusal Spor Ödülleri töreninde ödül almanın da mutluluğunu yaşadığını söyledi. Ay, ödülü İhlas Haber Ajansı ailesi adına aldığını belirtti.

Kırıkkalegücü Spor Kulübü Başkanı Güven Gündüz ise, Türkiye'nin en prestijli ve en saygın ödül törenlerinden biri olduğunu ifade ederek, her geçen gün de ödül töreninin güçlenerek devam ettiğini kaydetti.

Törende dağıtılan ödüller şöyle:

"Meslekte 25. Yıl Özel Onur Ödülü" TRT Spor Spikeri Murat Ekrem Çimen, "Yılın Kadın Spor Spikeri" Olcay Akbaba TRT Spor, "Yılın Erkek Spor Spikeri" Necati Telli TRT Spor, "Yılın İl Belediye Başkanı" Prof. Dr.