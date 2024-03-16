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Tokat'ta güvercinin İhlas Haber Ajansı'nın dronuna çarpması

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Tokat'ta İhlas Haber Ajansı muhabiri Yasin Kıras'ın dronu, çekim yaparken bir güvercinin çarpması sonucu düşmekten kurtuldu.

Tokat'ta güvercinin İhlas Haber Ajansı'nın dronuna çarpması dron kamerasına yansıdı. Muhabirin dikkati dronun düşmesini önledi.

İhlas Haber Ajansı Tokat muhabiri Yasin Kıras, Tokat'ın Niksar ilçesinde dron ile haber çekimi yaparken ilginç bir olay yaşadı. Kıras, tarihi bir köprüyü havadan görüntülemek için dronunu havalandırdı. Bu sırada yakındaki bir caminin kubbesinde bulunan güvercin sürüsü havalandı. Güvercinlerden biri drona çarptı. Bu anlar dronun kamerasına yansıdı. Muhabirin dikkati dronun düşmesini engelledi. İlginç olayda dronun pervanelerinde hasar oluştu.

Yaşadığı olayı anlatan İhlas Haber Ajansı Tokat Muhabiri Yasin Kıras, "Bir haber için Niksar ilçesine gelmiştim. Buradaki köprüyü çekerken cami kubbesinde bulunan kuşlar dron sesinden etkilendi. O anda bir kuş drona vurdu ve kayıttayken dron takla attı fakat yere düşmedi" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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