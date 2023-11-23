Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili İHA Siirt bürosunu ziyaret etti
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, İhlas Haber Ajansı (İHA) Siirt bürosunu ziyaret etti. Vali Kızılkaya, basın mensuplarının kentteki çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, İhlas Haber Ajansı (İHA) Siirt bürosunu ziyaret etti.
İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Selami Deniz ve Süleyman Tayfur Kılıçvuran tarafından karşılanan Vali Dr. Kemal Kızılkaya, basın mensuplarının kentteki çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Vali Kızılkaya, kent genelinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Sıcak sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Vali Dr. Kemal Kızılkaya'nın kendilerini ziyaret etmelerinden memnuniyet duyduklarını söyleyen Deniz ve Kılıçvuran, kente büyük bir özveriyle çalışmalarını devam ettiren Vali Kızılkaya'ya, başarı dileklerinde bulundu. - SİİRT