Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Vali Çiftçi, İHA'nın doğru ve ilkeli haber anlayışını takdir ettiğini belirtti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yaklaşık bir ay önce Çorum Valiliği görevinden Erzurum Valiliği görevine atanan Mustafa Çiftçi il genelinde ki ziyaretlerini sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi, İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ile bir süre görüştü.

İHA'nın doğru ve ilkeli haber anlayışı içerisinde faaliyetlerini devam ettirdiğini belirten Vali Çiftçi, Erzurum'a her anlamda en güzel hizmetlerin takipçisi ve destekçisi olacaklarını söyledi.

Vali Çiftçi ziyaretin ardından İHA çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZURUM