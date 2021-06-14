Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay son yolculuğuna uğurlandı
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Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - Haberler | Güncel

Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay son yolculuğuna uğurlandı Türkiye'nin en önemli keman virtüözlerinden olan ve birçok şarkının bestecisi Selçuk Tekay düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Türkiye'nin en önemli keman virtüözlerinden olan ve birçok şarkının bestecisi Selçuk Tekay düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Müzik sektöründe birçok sanatçının orkestrasında şeflik yapan besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu 68 yaşında hayatını kaybetmişti. Acı haberi ünlü sanatçı Emel Sayın sosyal medya hesabından duyurarak üzüntüsünü dile getirmiş ve aileye baş sağlığı dilemişti.

'Beraber yürüdük biz bu yollarda', 'Vurgun' ve 'Yorgunum Dostlarım' adlı şarkılarında aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz besteye imza atan Selçuk Tekay için Silivrikapı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Tekay'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazında ünlü bestekarın oğlu Mert Maner'in hayli üzgün olduğu ve güçlükle ayakta durduğu görüldü. Tekay'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Silivrikapı Mezarlığına defnedildi.

Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar

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