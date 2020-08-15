Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1256 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 248 bin 117, toplam can kaybı 5 bin 955 oldu.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
15.08.2020 23:53 | Son Güncelleme: 15.08.2020 23:56

Türkiye'de son 24 saatte 1256 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 248 bin 117, toplam can kaybı 5 bin 955 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 67 bin 214 test yapıldı, 1256 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 992 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 229 bin 972 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 659 bin 286 vaka sayısı 248 bin 117, vefat sayısı 5 bin 955 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 668, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son 45 günün en yüksek pozitif tanı, yeni hasta sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan ağır hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım."

Sağlık Bakanı Koca, "Kovid-19"a karşı uyardı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından salgına dikkati çeken paylaşımlarda bulundu.

Koca, bir paylaşımında "Bana bir şey olmaz' diyenlerle, 'benden başkasına zarar gelmez' diyenlerin desteğiyle yayılıyor. Dünya yoruldu. Sadece siz değil. Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin. Birgün mutlaka salgının son günü olacak." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, bir başka paylaşımında "Ağır hastalara virüs, genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor. Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz. Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın." ifadelerine yer verdi.

Entübasyon işleminin zorluğuna da değinen Koca, "Entübasyon çoğumuzun vaka tablosundan öğrendiği bir terim. Kovid-19 tedavisi gören ağır hastalara uygulanan işlem. Hasta için kolay değil ama solunum yoluna yerleştirilen tüp olmasa kendisini hayatta tutmaya yetecek oksijeni alamaz. Nefes alamamak çok zor. Entübasyon meşakkatli." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı illerde 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması

Siirt Valiliği, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılımlarının yasaklandığını bildirdi.

Kayseri'de, 65 yaş üstündekilerin toplu taşıma araçlarını kullanma saatleri, düğün, kına, mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları, pikniğe gitmeleri ve alışveriş merkezi, pazar gibi alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandı.

Şanlıurfa Valiliği, 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlandığı duyurdu.

Batman Valiliği, 65 yaş ve üstündekilerin 10.00-17.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlandığını bildirdi.

Bartın Valiliğince, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, gelin ile damadın anne, baba, anneanne, babaanne ve dedesi dışındaki 65 yaş üstü kişilerin, nikah, düğün, kına ve kız isteme etkinliklerine katılmasının yasaklandığı duyuruldu.

Sivas Valiliği, 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ila 17.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlandığını bildirdi.

Samsun'da, salgını nedeniyle düğün ve evde izolasyon konularında bir dizi ek tedbirlerin alındığı bildirildi.

Van Valiliği, yeni tip koronavirüs ile mücadelede kentte birtakım kısıtlamaların uygulanacağını bildirdi.

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla "mahalle denetim ekipleri" oluşturulması kararlaştırıldı.

Karantinada olması gereken 2 kişi başka ilde yakalandı

Ankara'da karantinada olmaları gereken 2 kişi, Gölcük Tabiat Parkı'nın girişinde yakalandı.

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı tespit edilen bir düğün sonlandırıldı. İlde ayrıca, tedbirler kapsamında dün 2 bin 296 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Şanlıurfa'da da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günde 347 kişiye 277 bin 694 lira ceza idari para cezası kesildi.

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs tedbirlerine aykırı davrandığı tespit edilen 2 muhtar hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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